Atriz Isabella Santoni posa de topless nas redes sociais

CB Correio Braziliense

isabella Santoni está em férias, ao lado do namorado, o surfista Caio Vaz - (crédito: Instagram/ Reprodução)

A atriz Isabella Santoni, a Karina de Malhação - Sonhos, encantou os seguidores dela no Instagram com uma foto na praia em que aparece de topless. Isabella e o namorado, o surfista Caio Vaz, estão viajando em férias.

No clique publicado por Isabella, ela aparece sem a parte de cima do biquíni, cobrindo os seios com um tecido. "Liberdade é o direito de transformar-se", escreveu na legenda.

Os seguidores da atriz aprovaram a foto e aproveitaram o momento para elogiar a boa forma de Isabella e para lembrar o trabalho dela em Malhação, cuja temporada Sonhos está sendo reprisada nas tardes da Globo.