HBO desmente boatos sobre desenvolvimento de série de Harry Potter

Rumores do desenvolvimento de uma série da franquia Harry Potter foram desmentidos pelo chefe de conteúdo da HBO, Casey Bloys. Apesar de não descartar a possibilidade futura de fazer algo baseado na saga de autoria de J. K. Rowling, o executivo confessou ter havido apenas uma ideia muito inicial, que sequer definiria como embrionária.

Inicialmente, a The Hollywood Reporter divulgou uma notícia afirmando que a Warner Bros, produtora de Harry Potter, e a HBO Max estariam planejando os estágios iniciais de produção do novo seriado. De acordo com uma fonte não revelada, a reportagem informava que executivos estariam no momento de decisões iniciais com roteiristas e ainda não possuíam um plano de história. Embora não tenham mais detalhes, a revista norte-americana garantiu que o projeto era prioridade do estúdio.

Em nota, a escritora J. K. Rowling também desmentiu o boato que circulou por vários veículos de comunicação. "Um boato que surge com frequência gerou burburinho novamente essa semana, dessa vez por conta de uma matéria ‘exclusiva’ do Hollywood Reporter que afirmava que uma série live-action de Harry Potter estava em estágios iniciais de desenvolvimento na HBO Max", disse a autora. "No mesmo artigo, há uma declaração da HBO Max e da Warner Bros esclarecendo que não há série alguma em desenvolvimento no estúdio e nem na plataforma de streaming. Apesar da máquina de rumores ter pego força, podemos confirmar que não há planos para uma série de TV de Harry Potter", concluiu.

Franquia

J.K. Rowlling trabalha, agora, na franquia derivada Animais Fantásticos, que conta com dois filmes lançados. O terceiro longa, com previsão de lançamento para 2022, será ambientado no Rio de Janeiro da década de 1930. Outros dois ainda devem ser desenvolvidos, somando cinco longas no total, produzidos pela Warner Bros.