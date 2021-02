Folia na bolha e com seguranÃ§a

G » Geovana Melo*

O carnaval deste ano será diferente. Sem poder ter aglomerações, em decorrência da pandemia da covid-19, a maior festa popular do Brasil foi suspensa nos quatro cantos do país. Pelo menos no modelo tradicional, regado de foliões, blocos, trios e glitter. Na tentativa de não deixar a tradição passar em branco, artistas e blocos trocaram os trios e as ruas por shows virtuais.

As apresentações reúnem artistas do axé, do pop, do pagode baiano e da MPB, sem deixar de lado as conhecidas marchinhas carnavalescas que despertam a nostalgia e a memória afetiva de muitos brasileiros.

Há 39 anos na avenida, a cantora Daniela Mercury é uma das artistas que fará uma live para celebrar a época, trata-se do Carnaval virtual da rainha. A transmissão digna do carnaval da Bahia será hoje, a partir das 20h30, com transmissão no YouTube. Neste ano, a cantora desce do trio para dar vez a uma obra de arte: os bonecos gigantes do artista baiano J Cunha. O repertório conta com sucessos que marcaram a carreira de Mercury, hits de carnaval, além da recém-lançada Quando o carnaval chegar, composição da baiana em homenagem a Moraes Moreira.

Após uma onda de shows virtuais ocasionada pela quarentena, a cantora Maria Bethânia escolheu, não por coincidência, a data que desfilou como campeã pela Mangueira, em 2016, para realizar a primeira live. A transmissão em comemoração aos 56 anos de carreira será amanhã, a partir das 22h, no Globoplay, com sinal aberto para não assinantes. O repertório contará com sucessos que marcaram a carreira da baiana, como Olhos nos olhos, Onde estará o meu amor e Explode coração. Além disso, ela presenteará o público com as faixas inéditas do próximo disco, que foi gravado em setembro e já está finalizado.

Ivete Sangalo e Claudia Leitte vão se unir amanhã, às 17h30, no show O trio: Ivete, Claudia e você. É a primeira vez que as cantoras se apresentam juntas. “Sempre nos encontramos em vários momentos. Mas nunca cantamos juntas. Até que veio a ideia, com o carnaval em fevereiro chegando e, como temos essa responsabilidade, de respeitar os nossos fãs, nosso público e essa data, então veio a ideia da live”, conta Ivete.

O carnaval digital se inspira nas ruas e assim como os trios, “não vai parar”, como descreve a baiana. Isso porque serão mais de três horas de transmissão com canções que resgatam a memória da festa. Já nos ensaios a saudade começa a apertar. “Eu estou em uma vibe na construção do repertório aqui, que às vezes quando a gente toca umas coisas, sinto o cheiro da avenida. Isso é muito incrível. A gente sente o cheiro do carnaval quando canta”, relata Claudia Leitte.

“Eu me preparei psicologicamente (para a não realização do carnaval), mas meu coração ficou triste. Porque a gente espera pelo carnaval como uma criança espera pelo Papai Noel, no Natal. A gente sonha com aquele momento, imagina as pessoas lá com a gente”, completa. As artistas contaram que a live terá algumas surpresas, mas afirmaram que ainda não poderiam revelar detalhes.

O tradicional Bloco da Preta sairá na internet neste domingo de carnaval. A partir das 16h, Preta Gil relembra os 12 anos de bloco em uma apresentação com participação de Alcione, Teresa Cristina e Mumuzinho. “São muitas histórias, são muitos momentos realmente épicos que vivemos em todos os desfiles do Bloco da Preta. Nosso gigante sempre arrastou multidões de foliões pelas ruas do Rio, São Paulo e Salvador, este ano a festa mudou de tom e temos como prioridade estarmos seguros”, descreve a cantora.

Sob a temática carnaval da esperança, o dinheiro arrecadado com o show será doado para catadores e ambulantes que ficaram sem possibilidade de trabalhar nesta época do ano. Além disso, a data terá dobradinha de Léo Santana. O cantor se apresenta amanhã ao lado de Harmonia do Samba e Parangolé na live Encontro. Na segunda-feira, ele fará uma live solo no YouTube com os sucessos da carreira e do pagode baiano.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira

» Programe-se

Lives carnavalescas

Hoje

» E-Carnaval, com Preta Gil, Péricles, Bell Marques e Jota Quest, às 18h, no YouTube

» Carnaval digital da rainha, com Daniela Mercury, às 20h30, no YouTube.

» Banda Cheiro de Amor, às 20h30, no YouTube.

» Blocos Amigos da Onça e Cisão, às 21h, no YouTube.

Amanhã

» Blocobuster, Balanço Zona Sul, Lambabloco, Dinossauros e É Tudo ou Nada, a partir das 13h, na plataforma Sound Club Live.

» Berço Elétrico, às 14h, no YouTube.

» Live do voa voa, com Chiclete com Banana, às 16h, no YouTube.

» Viva La Pachanga Dendicasa, às 16h30, no YouTube.

» O trio: Ivete, Claudia e você, às 17h30, no Multishow

e no YouTube.

» Monobloco, às 20h30, na plataforma Cidade Alta RP.

» CarnaTinder, com Luísa Sonza, às 20h30, no YouTube.

» Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé, às 21h, no YouTube.

» Maria Bethânia, às 22h, no Globoplay.

Domingo

» Os Barões da Pisadinha e Matheus & Kauan em Live camarote em casa, às 14h, no YouTube.

» Bloco da Preta, às 16h, no YouTube.

» Bell Marques em Meu carnaval, às 16h, no YouTube.

» Bloco do Elefante, às 17h, no YouTube.

» ÀTTØØXXÁ, às 17h, no YouTube.

» Carla Rio, às 18h, no Instagram.

» CarnaTinder com Guilia Be, às 20h30, no YouTube.

Segunda-feira

» Bloco Aparelhinho, às 16h, no Zoom.

» Psirico Muquilive, às 17h, no YouTube.

» Boi da Macuca, às 17h30, no YouTube.

» CarnaTinder com Léo Santana, às 20h30, no YouTube.

Terça-feira

» Anitta em Korbelcarnaval, às 23h, no YouTube.