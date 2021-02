Duo Rafa e Pipo Marques faz releitura de clássicos do axé em ritmo de samba

CB Correio Braziliense

Rafa e Pipo Marques - (crédito: Fábio Cunha/Divulgação)

Celebrando 10 anos de carreira, o duo baiano Rafa e Pipo Marques lançou, nesta semana, seu mais recente trabalho, que mistura o axé e o samba para relembrar clássicos da música baiana. O álbum Axé em samba já está disponível nas plataformas digitais.

Entre os sucessos que ganharam nova roupagem estão Baianidade nagô e Prefixo de verão, da Banda Mel; Mimar você e Beija-flor, da Timbalada; e Dança do vampiro e Manivela, do Asa de Águia. Também não ficaram de fora Selva branca e Cara caramba, hits imortalizados por Bell Marques — pai de Rafa e Pipo —, bem como Se não puder voar e Se você fosse um peixinho, faixas que marcaram os 10 anos de carreira da dupla.









"Percebemos que as pessoas estavam com saudade de músicas eternas, mas queriam novidades. Então, pegamos grandes clássicos do axé e fizemos de um jeito nunca antes visto", explica Rafa. "Resolvemos juntar dois ritmos brasileiros muito fortes e que sempre gostamos muito. A célula rítmica do samba tem muito em comum com a do axé, o que tornou tudo muito orgânico e casou perfeitamente", emenda Pipo.

O álbum chega às vésperas do carnaval que, neste ano, por conta da pandemia de covid-19, não terá a tradicional festa em todo o país. Para acalentar os foliões, porém, Bell Marques fará live em seu canal no YouTube, no domingo (14/2), às 16h. Rafa e Pipo são participações esperadas.

Ouça Axé em samba: