Raquel Pacheco diz à revista que sofreu abuso sexual por parte do pai

CB Correio Braziliense

Raquel Pacheco conta em entrevista à revista como descobriu que foi adotada - (crédito: Zé Paulo Cardeal/ TV Globo)

A escritora Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, revelou que sofreu abuso sexual quando tinha cerca de 7 anos de idade. A revelação foi dada em entrevista à revista Marie Claire. O agressor seria o pai adotivo de Raquel, que ela desconfia ser também o pai biológico dela.

"Eu tinha uns 7 anos e acordei com o meu pai passando a mão no meu corpo. Me assustei, mas não tinha noção do que estava acontecendo e aquilo nunca mais se repetiu. Mas só entendi e elaborei isso muito recentemente. Em uma (sessão de) constelação familiar", afirma Raquel na entrevista.

Ela conta que, na representação apresentada na sessão, "minha mãe adotiva não conseguia olhar para a minha mãe biológica. Parei por causa da pandemia, mas entendi, com isso, que meu pai adotivo pode ser meu pai biológico", avalia a escritora. "Na constelação familiar, minha mãe biológica não conseguia ficar frente a frente com o meu pai. Ele chorava e também não conseguia olhar para a minha mãe, mas com um sentimento diferente. Ele sentia culpa e ela, mágoa", continua.

Na entrevista, Rachel ainda conta como descobriu numa conversa "do nada" enquanto se arrumava para ir à escola que era adotada. "Eu tinha 5 anos. Minha mãe estava me arrumando para a escola e do nada falou: ´Preciso te contar uma coisa'. Foi muito violento, lembro como se fosse ontem. Aos 12 anos, esse assunto voltou à tona e meu pai me disse: 'Se um dia você quiser saber sua história, pode conversar com a gente'", lembra Raquel.