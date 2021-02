'Lovecraft country' pode ganhar segunda temporada

CB Correio Braziliense

(crédito: HBO/Divulgação)

Após o sucesso da primeira temporada, Lovecraft country pode receber uma continuação. De acordo com Casey Bloys, diretor de conteúdo da HBO, a showrunner da série, Misha Green, está desenvolvendo ideias para o ano dois da produção. A informação foi revelada em entrevista ao portal Deadline.

Segundo o diretor, Misha está trabalhando com uma equipe de escritores para dar continuidade à história, afinal não terão mais onde se basear para o novo momento do seriado. A primeira temporada usou os contos do livro escrito por Matt Ruff que tem o mesmo nome da série, para dar o fio principal do enredo. Agora, tudo precisará ser original, uma situação muito parecida com os três últimos anos de Game of thrones.

“Ela e os roteiristas quiseram um tempo para descobrir, sem um livro com esses personagens, qual é a jornada que queremos seguir”, falou o chefe da HBO ao veículo internacional. Ele também pontuou que a renovação da série depende de Mischa Green conseguir uma boa nova história para contar, Mischa está interessada em continuar a trama de Atticus (Jonathan Majors), Leti (Jurnee Smollett), Montrose (Michael K. Williams), Hippolyta (Aunjanue Ellis) e Ji-ah (Jamie Chung).

Multi-indicada à temporada de premiações, Lovecraft country apresenta uma viagem de George (Courtney B. Vance) e Atticus para descobrir o misterioso paradeiro de Montrose, irmão de George e pai de Atticus, mas acabam se envolvendo em uma aventura sobrenatural e tendo contato com monstros perigosos e pessoas mais perigosas ainda. O seriado toca em assuntos como racismo, homofobia, supremacismo branco, e relações familiares.