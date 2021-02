Festival Panela do Jazz tem shows de Amaro Freitas e Spok em edição virtual

CB Correio Braziliense

(crédito: Helder Tavares/Divulgação)

A primeira edição exclusivamente on-line do festival Panela do Jazz ocorre entre 20 e 21 de fevereiro. Com apresentações ao vivo de artistas como Amaro Freitas e Spok, o festival virtual promete reunir expoentes da música pernambucana.

O festival, que reuniu mais de 10 mil pessoas em edições presenciais, chega ao mundo on-line com o intuito de levar música e cultura ao público em meio ao distanciamento social. Seguindo as normas sanitárias definidas pelas autoridades de saúde, as performances serão transmitidas ao vivo pelo canal do Panela do Jazz no YouTube e nas redes sociais.

“É muito significativo realizar essa edição, tanto para produtores quanto artistas e o público. Voltar o contato com a cena instrumental pernambucana bastante afetada pela pandemia. A música instrumental não é tão popularizada assim e, por isso, os músicos sofreram muito com essa paralisação e o afastamento dos palcos, daí a importância dessa vitrine, para valorizar, respirar. E é uma oportunidade de entretenimento, de levar música de qualidade à casa das pessoas, de levar a cultura pernambucana”, avalia o idealizador do Panela do Jazz, o produtor cultural Antonio Pinheiro, em nota divulgada à imprensa.

O homenageado da edição é o maestro arranjador, compositor e multi-instrumentista pernambucano Moacir Santos. As atrações e o tema do festival, “A musicalidade afro-brasileira no experimentalismo do jazz”, foram selecionados e inspirados na produção de Moacir, de forma a dialogar com a vasta obra do artista.

A curadoria do Panela do Jazz em 2021 é feita pelo contrabaixista, arranjador, compositor e produtor musical Bráulio Araújo, integrante dos Dois de Paus, uma das atrações do festival. Bráulio ficou encarregado de montar uma grade com atrações locais que se alinhassem à essência do artista Moacir Santos.

“Montamos uma grade para mesclar tanto artistas com nomes consolidados na cena como novos talentos surgidos em Pernambuco, atrações bem-sucedidas na habilidade de fazer jazz e revisitar a tradição da nossa música. Tudo sob a influência do maestro Moacir Santos, a quem vão render tributos musicais. Todos nós já bebemos da fonte infindável da música dele, essa influência riquíssima da música afro-brasileira instrumental”, observa Bráulio Araújo em nota enviada à imprensa.

Além dos shows, esta edição do Panela do Jazz mantém a tradição de oferecer oficinas nos dias anteriores ao festival, de forma a explorar ações educativas, culturais e comunitárias revestidas de relevância social e histórica. Durante 18 e 19 de fevereiro, serão ofertadas quatro aulas on-line, de uma hora cada, pelo maestro Spok e pelo pianista Amaro Freitas, no primeiro dia, e pela percussionista Lara Klaus e pelo guitarrista Luciano Magno, no segundo dia.

O festival tem planos de realizar uma edição física em novembro, durante a Semana da Consciência Negra, caso seja viável e seguro, de acordo com as autoridades de saúde.



Serviço



Panela do Jazz - edição especial em homenagem a Moacir Santos. Canal do Panela do Jazz no YouTube. 18 a 21 de fevereiro. Oficinas nos dias 18 e 19, a partir das 18h e shows nos dias 20 e 21, a partir das 16h. Gratuito.

As inscrições das oficinas poderão ser feitas até segunda-feira (15/2) pelo site ou aplicativo do Sympla, com limite de 30 pessoas por aula.