Confira a programação de atividades culturais para os dias de carnaval

A folia de carnaval será diferente este ano: sem aglomerações e com necessidade de cuidados importantes para quem deseja celebrar fora de casa. Para curtir o feriadão, a capital oferece inúmeras opções, entre os dias 13 e 19: apresentações musicais nas principais casas da cidade, exposições, oficinas, celebrações on-line, cursos e palestras, aulas de atividades físicas e a lista segue.

No entanto, é necessário atentar-se ao fato de que todos os espaços da programação presencial exigem o uso da máscara e seguem as medidas de distanciamento social e segurança exigidas por lei.

Confira a agenda completa:

Programação do Primeiro Bar - Bloco Eduardo e Mônica

Presença confirmada no carnaval brasiliense, o bloco Eduardo e Mônica se apresenta neste sábado (13/2), no Primeiro Bar (Setor de Indústrias Gráficas,Qd. 8), a partir das 19h. Mas antes, às 13h, o evento Cada um no seu bloquinho vai receber o Dj Maffra. A festa segue com o grupo Elas Que Toquem. O Bloco Eduardo e Mônica fecha a programação com os sucessos adaptados de ícones do rock e reggae da cidade, como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Raimundos, Plebe Rude, Cassia Eller, Capital Inicial e Natiruts.Os ingressos são limitados e custam a partir de R$ 50. A compra pode ser feita no site Furando a fila. O evento é para maiores de 18 anos.

Bar Primo Pobre, programação especial de carnaval

Alternativa ao carnaval de rua, o bar Primo Pobre (CLN 203 – Bloco D – Asa Norte) preparou uma programação especial para o período de carnaval. A transmissão da live de 10 anos do bloco Aparelhinho, o Baile da Saudade que toca clássicos de carnaval e uma roda de samba com músicos de jazz estão entre as atrações do espaço. Os Djs Chicco Aquino, Umiranda, Dj A, Odara e Léo Cabral também se apresentam com sets carnavalescos. A programação ocorre até terça-feira (16/2). Nesta sexta-feira (12/2), a partir das 17h, ocorre o Baile da Saudade com Léo Cabral que convida Odara; no sábado (13/2), a partir das 13h, o Bloco do Primo – Pagode com repertório de carnaval faz a festa no período da tarde, e o Hip Hop Carnival com Dj A, Umiranda, e Chicco Aquino anima a noite; no domingo (14/2), a partir das 13h, ocorre o CarnaJazz, com a primeira roda de samba com músicos de jazz; na segunda-feira (15/2), a partir das 17h, o bar transmite a Live do bloco Aparelhinho 10 anos; e, por fim, terça-feira (16/2), a partir das 17h, tem o Carnaokê para o público cantar as dores e alegrias. A casa fecha na quarta-feira (17/2). Entrada franca. A casa está funcionando com limite de pessoas e obedecendo às regras de segurança sanitária, e não serão feitas reservas antecipadas. Sujeito à lotação.

CarnavaARTE - Bailinho on-line com palhaças e palhaços do Plantão Sorriso

Aos que preferem uma boa programação on-line para curtir de casa, o Sesc Cadeião Cultural realiza a sétima edição do CarnavARTE, um resgate histórico, cultural e afetivo das raízes do carnaval no Brasil. A live ocorre na tarde deste sábado (13/2), às 16h, com transmissão pelo YouTube e pelas redes sociais do Sesc PR, por onde o público poderá acompanhar o Bailinho do Plantão, com o grupo Plantão Sorriso. Trata-se de um espetáculo musical e de humor, formado por palhaças e palhaços profissionais. Ative o lembrete para poder acompanhar ao show ao vivo. Gratuito.



Bloco do Massay anima carnaval do Bras



Neste sábado (13/2), tem o bloco do cantor brasiliense Allan Massay, que se apresenta no Bras Bar e Restaurante (Bras Bar e Restaurante - Rua 36 Norte Lote 08 – Águas Claras – Brasília-DF), a partir das 20h. O Bloco do Massay promete trazer um repertório de carnaval que conta com clássicos do axé-music e releituras de músicas pop e da MPB, com mescla de guitarras com batuque da percussão e muito suingue. Essa é a 2ª edição do projeto musical no carnaval de Brasília. Em tempos de pandemia, a casa respeita os protocolos de segurança determinados pela legislação vigente. O couvert artístico custa R$ 10.



Exposição Aruc 60 anos no Plaza Shopping



Em função da pandemia, o tradicional carnaval com desfiles de escolas de samba e blocos de rua não será realizado. Para não deixar a celebração passar despercebida, o DF Plaza Shopping (Rua Copaíba, Lote 1 – Águas Claras Norte) realiza a exposição Aruc 60 anos – a maior campeã do carnaval de Brasília, até 28 de fevereiro, no horário de funcionamento do estabelecimento que é de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h. A sexagenária escola do Cruzeiro conquistou 31 títulos, um octa-campeonato, um penta, dois tetras e dois tri. A Aruc é hoje, a maior vencedora de desfiles de carnaval no Brasil, superando inclusive a madrinha Portela, do Rio de Janeiro. Tudo isso será contado na exposição com painéis, fotos, estandartes, troféus e instrumentos de percussão. Para que o visitante tenha uma experiência ainda mais emocionante, o espaço terá iluminação especial e trilha sonora com os sambas enredos. A entrada é franca e livre para todos os públicos.



BDB Cultural - Mesa de debates sobre Cassiano Nunes



A folia em casa ainda não começou, mas a BDB Cultural preparou uma agenda cultural para quem quiser aproveitar os dias pós-carnaval. Na quarta-feira de cinzas (17/2), às 19h, está marcada a palestra que abre as comemorações do centenário do poeta Cassiano Nunes. Figura fundamental e fundadora da literatura brasiliense, ele será homenageado em uma mesa de debates por professores e poetas, incluindo seu colega de profissão, Antônio Miranda. Já na quinta-feira (18/2), a Mostra de artes visuais chega à programação com um vídeo sobre a produção do brasiliense Santunes, às 19h. Os dois eventos poderão ser acessados pelo YouTube e redes sociais do centro cultural como Facebook e Instagram.



Programação Virtual SP



A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo separou algumas atividades para serem feitas com segurança neste carnaval. Para quem não mora na cidade há opções virtuais. Confira:



Exposição on line Articu>lar: estímulos sonoros para mover o corpo



Pode ser acessada a qualquer dia e horário pelo link. “Um corpo coletivo composto por 11 peças sonoras curtas que te convidam a caminhar pelo seu corpo, mexer os ossos e vasculhar as entranhas. Os áudios foram criados de setembro a novembro de 2020, como resultado da oficina Articu>lar: estímulos sonoros para mover o corpo, proposta por Beatriz Cruz”, descreve a sinopse da exposição.

Museu Felícia Leirner - Ações virtuais



Todas as ações culturais são gratuitas e podem ser acessadas pelo Instagram, Facebook e Twitter do Museu Felícia Leiner na data e horário do evento. Confira a programação:



Neste sábado (13/2), às 15h, contação de História: Pierrot, Colombina e Arlequim, acesso gratuito pelas redes sociais do museu.



No domingo (14/2), às 11h, ocorre a apresentação da Platanus Orquestras, que compartilham trecho de O verão e As quatro estações, do grande compositor italiano Antonio Lucio Vivaldi. Pelas redes sociais do museu.



Na terça-feira (16/2), às 15h, apresentação da banda Estrambelhados e Grupo Paranga, com a canção Anjos, de Negão dos Santos. Pelas redes sociais do museu.



Fábricas de Cultura Zonas Norte e Sul



Programação on-line, mais informações no site da Fábrica de Culturas:



Terça-feira (16/2) - Carnasamba com o bloco Água Ardente.



Quarta-feira (17/2) - Trupe Baião de Dois apresenta Pernaltas





Programação na Infinu



A Comunidade Criativa promove ações de arte, moda, música, literatura e ocupação urbana para toda a família durante final de semana e feriado de carnaval. Os encontros acontecem ao ar livre,de sexta (12/2) a terça (16/2), na Praça das Avós, área externa da Comunidade Criativa, na quadra 506 da W3 Sul, entre 10h e 22h.



Varanda BsB

Para começar a Varanda BsB, coletivo criativo que reúne designers, artistas e artesãos brasilienses, estará presente durante todos os dias nos quais a casa abrirá no feriado, fomentando o empreendedorismo local como forma de valorizar a arte e a cultura do DF. O objetivo é fortalecer o consumo consciente e privilegiar os trabalhos autorais e sustentáveis daqui, com um olhar para a preservação do nosso planeta. Os expositores estarão no local com diversos produtos à venda das 10h às 19h.



Sarau e contação de história



No sábado (13/2), de 10h às 14h, o Sarau Marcante dará espaço e voz para escritores, poetas, artistas e público presente para, de modo geral, se expressarem com o tema Poesias de carnaval, de maneira livre e informal. A ação ocorre na Praça das Avós, área externa da Infinu. À frente do projeto estão Marco Fabrício e Nathan Kacowicz. Além do Sarau, também haverá contação de história para os pequenos com Marcos Miranda, Flávia Ribas, Íris Borges, Clara Arreguy e Débora Bianca, bem como a venda de livros no local.



Ações de drinks

Neste sábado (13/2), ocorre a Ação Babuxca, com três sabores de drinks: limão, frutas vermelhas e tangerina com pimenta, com valor de R$10, uma dose e, a dose tripla, saindo a R$ 20. Neste dia, o controle da trilha musical fica a cargo da Craudi Social Club, com destaques para o Forró Red Light, com o músico Rami, e do produtor Klap. Domingo (14/2), dia do tradicional Temprano Lounge, ocorre a Ação Gingibre, com a deliciosa e famosa mistura de gin com gengibre na promoção: compre três e leve quatro. Na segunda (15/2) a Ação da Sidra Sina e Baer Matcha, ocupará o espaço com a promoção leve três e pague dois. Para terça (16/2), a casa preparou, ainda, uma Ação Surpresa com as cervejarias da cidade que farão venda exclusiva na Infinu.



Extra-Sensorial Alegria



Para completar a programação do final de semana, o público poderá observar as cores vibrantes, o pontilhismo e as multiformas características das expressões artísticas escolhidas pelo venezuelano Maldonado Díaz para desenvolver seus trabalhos nos últimos 49 anos. Referência internacional na arte naif, o artista plástico apresenta na Infinu a exposição Extrasensorial Alegria, em parte pintada durante sua residência na Praça das Avós durante o mês de novembro. A mostra inaugurou a Galeria Vertical, novo espaço da casa dedicado às belas artes, com capacidade máxima de duas pessoas por visita, e fica em cartaz até o final de fevereiro.

Praça dos Prazeres on-line



A Praça dos Prazeres on-line vai manter a tradição do carnaval sem promover aglomerações nas ruas. Para este ano, estão marcadas apresentações de 10 blocos com transmissão pela internet e respeito a todos os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A programação será transmitida de 14 a 16 de fevereiro pelo canal 12 da NET, na TV Comunitária de Brasília DF, e também pelas redes sociais do Balaio Café, da Praça dos Prazeres e dos Blocos participantes. Confira a programação:



Domingo (14/2)



Das 20h às 21h - Bloco do Bacurau

Das 21h às 22h - Martinha do Coco

Das 22h às 23h - Bora Pra Cuba

Das 23h às 24h - Bloco do Prazer



Segunda-feira (15/2)



Das 20h às 21h - Vini Selector - Ska Niemeyer

Das 21h às 22h - Bloco Celta

Das 22h às 23h - Asé Dúdú

Das 23h às 24h - Bloco é de Nanãn



Terça -feira (16/2)

Das 20h às 21h - Ventoinha de Canudo

Das 21h às 22h - Rainhas do Babado

Das 22h às 23h - Dona Imperatriz - Thabata Lorena

Das 23h às 24h - Bloco Bora Coisar





Festival de verão do Pontão



Nos dias 15, 16, 18 e 19 de fevereiro, o Pontão do Lago Sul (SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul) oferece programação com aulas gratuitas de pilates, funcional, zumba e fit dance, ao ar livre, com público limitado para garantir o distanciamento físico dos alunos. Neste sábado (13/2), na orla do lago Paranoá, ocorre a apresentação do saxofonista Mesaque Balbino, às 18h. O repertório inclui sucessos nacionais e internacionais. O evento celebra a estação com todas as normas de saúde e segurança exigidas para o momento.



Programação



Aula de pilates – segunda - feira (15/2), às 17h. Com duração estimada de 45 minutos, serão ministradas por fisioterapeutas do Espaço Lumine.



Aula de funcional - terça-feira (16/02),às 18h. Com duração estimada de 45 minutos, as aulas serão comandadas pela 4Move.O treinamento vai ensinar aos participantes a trabalharem os seus músculos sem a necessidade de equipamentos.



Aula de fit dance – quinta-feira (18/2), às 17h. O renomado Professor Azul vai animar os participantes durante uma hora, com as divertidas aulas de fit dance.



Aula de zumba – sextas - feira (19/2), às 18h. A Coreógrafa Márcia Mota ensina, durante 1 hora, o ritmo que promete fazer todos soltarem o corpo com o melhor da zumba.



Música – Na orla - sábado (13/2), às 18h. Saxofone ao pôr do sol. Apresentação de uma hora de duração do saxofonista Mesaque Balbino. No repertório, o melhor da música nacional e internacional.



CCBB Educativo

Entre atividades presenciais e on-line, a programação semanal do CCBB Educativo oferecerá, de 13 a 17 de fevereiro, no espaço do Centro Cultural Banco do Brasil, a oficina de Saberes em lugar de criação; oficina em homenagem ao Dia do Rádio, visitas mediadas e visitas mediadas em Libras à exposição Egito antigo: do cotidiano à eternidade, que acaba de ser inaugurada no local. Já no modo on-line, por meio das redes sociais do projeto, a programação oferece a Semana do Educador, que aborda a nova exposição em cartaz; e, por fim, o curso Imagem de interface: meio é mensagem, massagem ou microtargeting?, com Ramusyo Brasil, em Transversalidades. Confira a programação completa e detalhes sobre horário e sessões no site do CCBB Brasília.