Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (13/2)

Oscar Quiroga

Os sonhos



Data estelar: Marte e Netuno em sextil; Lua começa a crescer em Peixes.



Os sonhos que nossa humanidade sonha são os sonhos que sonham nossa humanidade também, e não podemos ter certeza sobre o que veio primeiro, nós sonhando os sonhos, ou os sonhos nos sonhando. O que, sim, podemos ter certeza, é que cada sonho sonhado, que evoca esse ardor característico em nossos corações, que é o ímpeto de realização, poderá se voltar contra nós com o mesmo e maior vigor se continuarmos na inércia da preguiça e nada fizermos para realizar. Sonhos que sonhamos e sonhos que nos sonham, para que tudo isso? Para realizar, para nos motivar a arrancar da realidade subjetiva essas ideações que sonhamos e as concretizar para, assim, poderem ser apreciadas por todas as outras pessoas, sem necessidade de sonhar. Posso te afirmar, só é feliz quem minimamente se dedica a realizar seus sonhos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A realidade individual é real, porém, muito mais real ainda é a realidade do reino humano, que funciona como uma unidade diante da coreografia magistral do Universo. Coordenar as duas realidades é a questão.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Na verdade, não há nem muito nem pouco, tudo acontece na justa medida de suas pretensões, que nunca foram pequenas. Então, agora que o fluxo de acontecimentos é vigoroso, só lhe resta andar junto e ajudar a acontecer.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Lance seus pensamentos ao futuro, mas não se esqueça de levar o corpo junto, para que as ideias futuras vão se tornando realizações a cada passo que você der. Não há tempo a perder, há muito futuro ainda para viver.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A tensão que sua alma precisa suportar é considerável. Por isso, não se admire pela natureza dos sentimentos intensos com que você precisa lidar agora, porém, não se deixe subjugar por eles. Mantenha a clareza e o foco.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É bom ser independente, porém, melhor ainda é reconhecer a nada sutil interdependência que existe entre todas as pessoas, quanto mais entre aqueles com que se caminha junto na vida. Interdependência saudável.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

De gota a gota, o copo vai enchendo. De pouco em pouco, os avanços são substanciais. Valorize aquilo que parecer pequeno, porque é nessa forma que a vida vai acontecendo, através dos detalhes que são despercebidos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que suas obras falem por si sós. Isso significa que, em vez de sair por aí comentando seus planos em busca de apoio, melhor começar a agir nesse sentido, porque através das ações, as pessoas certas aparecerão.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O ponto de mutação foi atingido e, por isso, nada será mais como antes, nunca mais, nem mesmo você poderá continuar sendo igual. Então, a constatação é que não há vencedores nem vencidos, apenas seres humanos.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de naturezas muito diferentes entre si. Por isso, seria impossível ter qualquer tipo de controle. Este é o momento em que sua alma precisa surfar com fé e destreza.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O talento é algo que pode ficar em estado de potencial durante muito tempo, mas, diante da necessidade desabrocha e se manifesta com força. Agora é o momento da manifestação, para você expressar seus talentos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Difícil estar no controle de tudo que acontece. Quando a onda é forte, é necessário destreza e ajuste constante para continuar surfando bem. Você consegue, mantenha o coração tranquilo e tome as medidas pertinentes.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça todos os planos que quiser e que trouxerem sentimentos nobres à sua alma quando imaginados, mas considere com realismo os acontecimentos em curso, para se ajustar a esses na forma em que se apresentam.