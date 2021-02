'Não me sinto feliz', desabafa Bell Marques em vídeo nas redes sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: : Fabio Cunha/Divulgação)

"Nao é simplesmente o carnaval, é historia da minha vida", escreve o cantor Bell Marques. Nesta sexta-feira (12/2), o baiano postou um vídeo e um texto nas redes sociais nos quais tenta descrever o quão difícil é não ter a tradicional folia.

Visivelmente emocionado e com a voz embargada, o cantor, que desde 1980 comanda blocos e folias de carnaval em todo o país, afirma que não está feliz. "Hoje e um dia que não me sinto feliz! Sei que tenho, e vou superar, mas o meu amanhecer foi assistindo um vídeo maravilhoso, e ouvindo uma mensagem motivadora, muito carinhosa do querido amigo Dolfo do Camaleão, na mensagem ele tentava me encorajar, porque ele sabe da minha paixão pelo que faço".

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as festas de carnaval foram canceladas em todo o país. Em Salvador, onde o cantor tradicionalmente toca nesta época do ano, a festa foi oficialmente suspensa em novembro do ano passado. Em coletiva de imprensa, o então prefeito da cidade, ACM Neto (DEM), anunciou a medida afirmando que não tinha uma previsão para que a festividade acontecesse.

"Hoje, não estou sentindo aquele frio na barriga de todos os anos, não sinto a tensão nervosa da casa, nem escuto o alvoroço dos abadas, meu telefone emudeceu, não é carnaval cidade, quero continuar dormindo, pra não perceber que o sol não brilha tão forte e com a mesma alegria, como nos anos passados. Esse ano eu não vou ouvir o seu olhar, eu não vou sorrir pra o seu sorriso, o som da minha guitarra vai passar de raspão por mim, mas vou aprofundar minhas raízes e no próximo ano vamos viver um longo amor. Agora, vou guardar minhas lágrimas, por saber que você vai estar comigo em breve!", publicou o baiano.

A sertaneja Marília Mendonça assistiu ao vídeo postado por Bell Marques e concordou com as emoções e os sentimentos do baiano. No Twitter, ela escreveu que torce para que tudo isso passe logo. "Nos foi tirado tudo que sabemos fazer. é inevitável essa sensação de impotência".

Live

Apesar da ausência de carnaval na rua, Bell Marques e outros artistas encontraram alternativas para se aproximar dos foliões. O cantor se apresenta neste domingo (14/2), às 16h, no Meu Carnaval com transmissão pelo YouTube.