Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/2)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Abraça o coração ardente



Data estelar: Mercúrio e Júpiter em conjunção; Lua Vazia até 12h55 horário de Brasília.



Abraça o que te faz o coração arder de vontade de realizar e não descansa até te tornar indivisível com teu objetivo, te convertendo no caminho, no caminhante, no destino e no ato mágico que faz o caminho existir e tudo o mais que está envolvido. Cada um de nós é mais cada um de nós mesmos na medida em que nos devotamos a manifestar esse ardor característico no centro do peito, o som de a Vida de nossas vidas em manifestação. Que poderia ser mais importante, se tudo o mais depende de sermos sinceros com nossas próprias almas? O que é um ser humano sem a liberdade de se aventurar em busca de si? E, buscando a si, encontrar o Universo em pleno funcionamento, através de tudo, numa coreografia incessante, bela e implacável. Abraça, então, definitivamente, aquilo que te faz o coração arder de vontade de realizar.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tenha em mente o objetivo pretendido, para não se perder na intrincada malha de manobras políticas que você precisará fazer. As pessoas envolvidas representam interesses discordantes, mas precisam se juntar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você dará ou não conta do recado atual? Essa é uma questão em andamento, que se define com clareza às vezes para, logo em seguida, atordoar tanto que a alma imagina que tudo seja muito para o caminhãozinho dela.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua alma enxergou novos objetivos e essa visão trouxe entusiasmo renovado. Isso é muito bom, porque de uma forma ou de outra, anuncia um caminho de potenciais realizações, que se consumarão na mesma medida de seu atrevimento.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Uma coisa é certa, a esta altura do jogo não daria mais para voltar atrás, porque o que era antes deixou de existir. Sua alma se encontra no portal que separa o passado do futuro. Abençoe tudo e siga em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O valor que você dá às pessoas que andam junto nesta parte do caminho é, também, a medida do valor que você dá a você e ao próprio caminho. Através dessa medida de valor se estabelece a saudável interdependência.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada de precipitação, o tempo está ao seu favor. Deixe que a ansiedade oriente, ou desoriente, outras pessoas, você se proteja contra ela, depositando um voto de confiança nos mistérios da vida, fazendo tudo aos poucos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tenha clareza a respeito do que você quer expressar e, então, se manifeste com vigor, como se tivesse de anunciar algo muito importante. Outorgue importância aos seus desejos, e escolha com sabedoria qual satisfazer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Não se trata mais de vencedores nem de vencidos, se trata de entender e aceitar as inevitabilidades da vida, pois, é desse jeito que ela funciona, não se importando com nossos desejos ou pretensões. É o que é.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A vida se complicou, mas não na forma de castigo, porém, como um convite para você se aventurar a transitar por terrenos desconhecidos, já que a forma com que você vinha administrando tudo está perdendo sua razão de ser.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer algo bem tem somente um pouco de talento, porque é principalmente muito trabalho, para não se conformar com uma expressão mais ou menos, mas exigir de si um aprimoramento constante através da ação.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mantenha o coração seguro e tranquilo a respeito das medidas que você precisa tomar, para, intencionalmente, colocar em marcha acontecimentos que significarão uma reviravolta considerável. Ação, só a ação resolve.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se houvesse domínio completo sobre os acontecimentos, a vida deixaria de ser um mistério e, por enquanto, ela continuará sendo maior do que nossa capacidade de a entender. Se deixe levar pelas ondas do mistério da vida