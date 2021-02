Ilhados com Beats: Nicole atrapalha Anitta e Lipe em reality e ganha um chega pra lá

CB Correio Braziliense

As gravações do reality show da cantora Anitta continuam movimentando a internet. Enquanto os episódios não vão ao ar, a funkeira tem alimentado as redes sociais com trechos do que anda rolando em Ilhados com Beats.

Na manhã deste domingo (14/2), após ser flagrada aos beijos com o ex-A Fazenda e ex-De Férias com o Ex, Lipe Ribeiro, Anitta compartilhou um momento em que é "incomodada" pela convidada Nicole Bahls enquanto estava no quarto com o empresário e influenciador. No vídeo, Nicole aparece na porta do quarto, procurando por Lipe. "Lipe! Lipe, querido! A tia!", disse ela.

Depois de alguns segundos de insistência, ouve-se a voz de Anitta. "Sai fora, car****!", reclamou a cantora. "Quem tem amigo desses não precisa de inimigo", escreveu a funkeira como legenda para o vídeo.

Neste sábado (13/2), a funkeira foi flagrada aos beijos com o convidado e ex-A Fazenda e ex-De férias com o ex Brasil, Lipe Ribeiro. Nas redes sociais, cenas dos dois da piscina também deram o que falar nas redes sociais.

No sábado também teve beijo entre Gapi Lopes e Sarah Fosneca.



Gravação

Criado pela funkeira, Ilhados com Beats começou a ser gravado neste fim de semana e tem estreia marcada para 17 de fevereiro no Instagram da marca de bebidas. O reality será dividido em seis episódios. Tudo começou como uma brincadeira no Twitter de Anitta, após a artista dizer, de forma descontraída, que iria fazer um BBB só dela.