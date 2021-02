Trailer da versão de Zack Snyder para 'Liga da Justiça' é liberado

CB Correio Braziliense

Versão de Zack Snyder para streaming de 'Liga da Justiça' promete ter mais de quatro horas de duração - (crédito: Warner/ Divulgação)

Com a sinalização da chegada da HBO Max, em streaming nacional, anunciada para junho, paira a dúvida de quando Liga da Justiça, em versão recauchutada por Zack Snyder, marcará presença no imaginário dos espectadores nacionais. Mesmo assim, parte da ansiedade com a versão mais sombria para o filme, originalmente conduzido por Joss Whedon e Zack Snyder, começou a ser amenizada (ou realimentada?), uma vez que foi liberado o trailer da obra prevista para ter mais de quatro horas.





Prevista para alcançar as plataformas estrangeiras em 18 de março, a nova versão do longa que reúne personagens como Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Momoa) promete concentrar boa parte do foco no vilão Dakseid, personagem compromissado com uma alta subserviência

ao poderoso Lobo da Estepe.



Junto com as imagens de Jared Leto, novamente entregue ao papel de Coringa (que gerou pesadas críticas em Esquadrão Suicida), o trailer bate muito nos desdobramentos das revelações de um sonho de Batman (Ben Affleck) sobre os infortúnios de uma invasão à Terra. Na prévia do filme, Superman (Henry Cavill) volta trajar o uniforme negro, presente a partir de sua morte no universo das histórias em quadrinhos.

Na ala dos vilões, Lex Luthor volta a marcar presença, sob interpretação de Jesse Eisenberg; enquanto a nova versão do longa apresentado em traz Ciborgue (Ray Fischer) às voltas com arsenal renovado e há indicação de que revelações mais profundas de sua origem despontarão no novo longa, que pode ser chamado assim, até mesmo porque houve filmagens complementares às do longa original com ampla interferência de Joss Wheidon.