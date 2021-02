Festival sobre economia criativa da música começa em 23 de fevereiro

CB Correio Braziliense

Festival 'Criasom': gratuito, on-line e entre fevereiro e março - (crédito: Passarim Comunicação/ divulgação)

O festival Criasom vai mostrar os vários lados da cadeia econômica e criativa da música, com grandes nomes da produção cultural do Brasil que discorrerão sobre as atividades do setor entre 23 de fevereiro e 26 de março. O evento on-line e gratuito contará cinco shows e 18 palestras realizadas no YouTube e nas mídias digitais do festival.

Profissionais de várias áreas da música no Brasil vão falar sobre o início das carreiras e como chegaram ao patamar profissional em que se encontram. Uma conversa franca contando os passos das produções que atuam. Cada bate-papo terá cerca de 1h de duração, com mediação do jornalista e produtor Eugênio Martins Júnior.

Os bate-papos abordarão diversos temas, entre eles: coletivos, formatação e gestão de projetos; curadoria e conceito artístico; leis de incentivo; produção executiva; produção artística; administração de espaços e empresas; contratação de artistas; gerenciamento de carreira; assessoria de imprensa; jornalismo cultural; gravação em estúdio e criação de festivais, além de empreendedorismo.

Já os shows ficarão por conta das bandas Blues Etílicos, Blues Beatles, Yuri Prado e Mardi Gras Brass Zookas, Igor Prado and Just Groove e Electric Miles.



Festival Criasom



De 23 de fevereiro a 26 de março, no YouTube. Gratuito. Livre para todos os públicos.