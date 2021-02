Boninho sugere Iza, Ivete e Claudia Leitte em futuro 'The Voice'

CB Correio Braziliense

Claudia Leitte está cogitada para futura edição do 'The Voice Brasil', ao lado de Iza e Ivete Sangalo - (crédito: Instagram/ Reprodução)

Há a possibilidade de Iza, Ivete Sangalo e Claudia Leitte estarem presentes em uma mesma temporada de The Voice Brasil. Foi o que um comentário do Boninho no Instagram deixou a entender.

A dica foi deixada no comentário do diretor da TV Globo na live conjunta de Ivete e Claudia, transmitida no último sábado (13/2). "Que astral!! Sensacional! Teremos Ivete, Claudia e Iza no voice?", sugere. O post foi o suficiente para atiçar o imaginário dos fãs das três artistas.

Atualmente, Iza faz parte do corpo de técnicos do The Voice Brasil. O vencedor da última temporada, Victor Alvez, era integrante do time da cantora pop. Claudia Leitte é técnica do The Voice Brasil +, voltado para participantes com mais de 60 anos.