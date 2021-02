Deive Leonardo retorna com shows presenciais em Brasília e Goiânia

CB Correio Braziliense

Uma série de shows em Brasília e Goiânia está prevista na agenda do evangelizador - (crédito: Alysson Moreno/ Divulgação)

O evangelista Deive Leonardo retorna com shows presenciais, a partir de amanhã (16/2), marcando presença nos eventos Conference Arena Jovem 2021, Imersão Total e Culto de Jovens. Ele traz reflexões ao público brasiliense.

Em Goiânia, também na terça-feira, ele se apresenta no evento Apaixonados 2021 e conversa sobre o tema “Adotados: ‘Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade’. Efésios 1:5”.

Depois de uma pausa nas apresentações devido à pandemia, Deive afirma em nota à imprensa: "Estou muito contente de poder voltar às apresentações presenciais por algumas cidades. Tenho a certeza de que muitas famílias puderam se reencontrar, mesmo nas dificuldades de um ano difícil". Os eventos presenciais seguirão todas as normas sanitárias estipuladas pela OMS.

Em isolamento social, o evangelista realizou diversas lives que ajudaram a arrecadar cerca de 60 toneladas de alimentos destinados às famílias carentes de Joinville, Santa Catarina.

Evangélico desde 2009, Deive é atualmente membro da Igreja AD em Joinville, Santa Catarina. Além disso, é escritor com três obras publicadas e o youtuber com o maior canal de pregação individual do mundo, com mais de quatro milhões de inscritos.



Serviço

Imersão total (Brasília)

Hípica Hall. Amanhã (16/2), às 10h.

Conferência Arena Jovem 2021 (Brasília)

Campus Arena. Amanhã, às 12h30.

Culto de jovens (Brasília)

Igreja de Deus Guará. Amanhã, às 15h. Entrada franca.



Apaixonados 2021 (Goiânia)

Igreja Apostólica Fonte da Vida. Amanhã, às 19h.

Preço: R$ 50. Crianças até 10 anos não pagam o valor da inscrição.