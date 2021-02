Escola de Música de Brasília oferece cursos online e gratuitos

CB Correio Braziliense

O compositor e poeta Aldir Blanc será lembrado na nova edição do Curso de Verão da Escola de Música de Brasília - (crédito: Casa da Palavra/ Divulgação)

As inscrições para o Curso de Verão da Escola de Música de Brasília (Civebra) vão até 20 de fevereiro. A edição deste ano terá aulas gratuitas entre 22 de fevereiro e 6 de março, ministradas apenas pela internet, por conta da pandemia do coronavírus. Os conteúdos vão dos níveis iniciante até o avançado, transmitidos pelo canal da EMB no YouTube, nos três turnos: manhã, tarde e noite.

“Nós teremos a participação de muitos professores que têm uma história de ligação com a Escola de Música de Brasília, ou no próprio Curso de Verão, desde o início, em 1976. Eu mesmo fui aluno da EMB, fiz especialização e mestrado fora de Brasília e, ao retornar, dei aulas no Civebra e hoje estou dirigindo o evento com o vice-diretor que tem o mesmo perfil”, conta o diretor da EMB, Davson de Souza.

Os interessados podem escolher o curso pretendido no momento da inscrição, que é feita no site da instituição. Os alunos podem optar pelo acordeom, arranjo, áudio/gravação, bateria, canto erudito, cavaquinho, contrabaixo, guitarra, percussão, piano, saxofone, violão e mais.

Homenageados

A edição do Civebra deste ano vai homenagear dois ícones da música: Aldir Blac e Ennio Morricone. ambos se destacam pelas contribuições para as músicas nacional e internacional.

Aldir Blanc era compositor e foi autor de clássicos como O bêbado e a equilibrista e Mestre-Sala dos Mares, canções eternizadas na voz de Elis Regina. Natural do Rio de Janeiro, Blanc era médico formado na Escola de Medicina e Cirurgia. Exerceu a profissão até o momento que decidiu se dedicar à música. Morreu em maio de 2020, em decorrência da covid-19, deixando legado de 500 composições.

Já o italiano Ennio Morricone teve destaque nas suas contribuições para o cinema, com mais de 500 trilhas sonoras assinadas por ele. A missão, Era uma vez na América, Os intocáveis e Cinema Paradiso foram algumas das obras geradas a partir da genialidade de Ennio.

42º Curso de Verão da Escola de Música de Brasília (Civebra)

Inscrições, gratuitas, até 20 de fevereiro pelo site da instituição. Realização do curso no período de 22 de fevereiro a 6 de março. Evento via canal da EMB no YouTube