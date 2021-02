Sessão da Tarde: ‘As férias do pequeno Nicolau’ é atração de hoje (16/2)

CB Correio Braziliense

A comédia 'As férias do Pequeno Nicolau' é uma continuação de um filme francês de muito sucesso em 2009 - (crédito: Imovision/ Divulgação)

As férias do pequeno Nicolau é o filme escolhido para a Sessão da Tarde desta terça-feira (16/2) e conta sobre a viagem de verão do protagonista. Nicolau aproveita as férias, fazendo novos amigos e se aventurando com eles. Tudo ocorre de acordo com os planos, até que ele conhece Isabelle e os pais de Nicolau revelam que ela será a futura esposa do garoto.

Originalmente lançado em 2014, a comédia As férias do pequeno Nicolau é a sequência do filme O pequeno Nicolau, de 2009, que ganhou visibilidade ao ser incorporado ao Festival Varilux.