Sessão da Tarde: 'Alice através do espelho' é exibido nesta quarta (17/2)

'Alice através do espelho' é uma obra de Tim Burton que recria obra literária - (crédito: Internet/ Reprodução)

O filme Alice através do espelho foi escolhido como atração da Sessão da Tarde desta quarta-feira (17/2). O longa mostra o retorno de Alice após uma longa viagem pelo mundo. Ela decide voltar ao País das Maravilhas ao atravessar um espelho e descobrir que o Chapeleiro Maluco corre perigo. Para salvar o amigo, Alice precisa convencer o Senhor do Tempo a ajudá-la.



O longa é uma adaptação do romance Alice através do espelho de Lewis Carroll e a continuação do filme Alice no País das Maravilhas, de 2010. O elenco conta com Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway.