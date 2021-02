Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (16/2)

OQ Oscar Quiroga

Aceita tua natureza



Data estelar: Lua cresce em Áries.



A criatividade se expressa de muitas maneiras, não necessária nem tampouco exclusivamente através da arte. Tentar um caminho novo para chegar ao mesmo lugar de todos os dias, mudar a forma de cumprimentar as pessoas, inserir intencionalmente ingredientes novos na dieta ou tirar outros dela, cansar de vestir a mesma roupa e, por impulso, adquirir uma nova peça de vestuário, a lista de impulsos e atitudes criativas é longa e diversificada. De fato, a existência humana é pautada pela criatividade, nós somos o reino da natureza onde ela, a própria natureza, se recusa a seguir o andar implacável e tenta se reinventar, nem sempre de maneiras agradáveis, diga-se de passagem, porém, sempre criativas. Aceita tua própria natureza criativa e reconhece nela o poder de mudar tudo, se assim o decidires e seja conveniente para ti.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O discernimento necessário para reconhecer quais seriam as iniciativas certas a serem tomadas não vem naturalmente, é preciso o exercitar todos os dias, com a cabeça no lugar e o coração tranquilo. Aí sim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de você não estar no controle da situação, e isso infundir nervosismo, verá que o andar da carruagem é favorável. É hora de aceitar que, em alguns casos, como agora, sua mania de controle é contrária aos planos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas são o céu e o inferno alternadamente e, às vezes, tudo junto e ao mesmo tempo. Porém, são pessoas, e não há qualquer destino humano para possa ser idealizado e que não envolva pessoas. Valorização.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A ambição não é a vilã da história. A verdadeira vilã é a preguiça de fazer o necessário para que a ambição seja satisfeita. Há outros vilões nessa história também, como a argumentação da falsa humildade. Saia dessa.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Onde houver pessoas envolvidas, espere sempre o inesperado, porque não haverá coerência entre a palavra e a prática. E, no entanto, é com pessoas que todo ser humano precisa costurar seu destino. Siga em frente com os planos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A tensão há de ser passageira, como sempre, mas enquanto dura parece eterna, um abismo insondável que traz à tona todos os medos mais tolos, que se apresentam com máscara séria. Respire fundo e deixe passar. Só assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os seres humanos são inesperados, porque têm ideias próprias e, por isso, não se pode saber antecipadamente se os planos em andamento seguirão as linhas combinadas, ou se no meio do caminho haverá surpresas. É assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Organize suas prioridades, faça uma lista das necessidades que precisam ser supridas. A vida dá trabalho, isso não deveria ser novidade para você, porém, dá para ordenar tudo de tal forma que sobre tempo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não importa que o mundo esteja caindo e que você perceba estar tudo errado, o que importa agora é você encontrar uma válvula de escape para as tensões e a desfrutar até que o excesso de tensão tenha desaparecido.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Repetir o mesmo de sempre não daria certo, é necessário renovar, porque você não continuará levando a mesma vida de sempre, está tudo mudando e quanto mais você fizer concessões nesse sentido, melhor será para todos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Desfrute dos momentos leves e descontraídos que este dia pode trazer a você, pois, mesmo que não resultem em nada grandioso, que atenda aos planos ambiciosos, o estado leve da alma sempre será algo bom de se viver.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Querendo dificuldades, não haverá como as evitar, porque essas estão sempre por aí, serpenteando nas entrelinhas dos acontecimentos. Porém, dessa vez você poderia apostar numa vida um pouco menos dramática, não é?