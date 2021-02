Jojo Todynho grava remix de 'Que tiro foi esse?' para um jogo

CB Correio Braziliense

O Call of Duty: mobile disponibilizou recentemente um pacote de carnaval para os fãs do jogo de celular. E, para anunciar a novidade, a Activision reuniu Jojo Todynho e o produtor DJ Batata para o lançamento um remix do hit Que tiro foi esse?, misturando funk, samba e efeitos de áudio tirados do próprio jogo, dando uma nova sonoridade ao sucesso do carnaval de 2018. A campanha conta também com um videoclipe gravado no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Confira:

No videoclipe do remix feito especialmente para o jogo mobile, Jojo Todynho canta a nova versão de Que tiro foi esse?, acompanhada de dançarinos fazendo o passinho. O remix foi produzido por DJ Batata, que também produziu a versão original da canção. A campanha, em parceria com a CP+B, é mais uma das recentes ações locais feitas pela Activision para conversar com o público do game no Brasil.



"Estamos sempre buscando nos aproximar da nossa comunidade brasileira da franquia Call of Duty. Com isso, trouxemos para os jogadores de Call of Duty: mobile a chance de pular o carnaval dentro do jogo! ", disse Anadege Freitas, head de marketing da Activision no Brasil, por meio de nota. "Além de trazer um pacote temático para os jogadores curtirem on-line, quisemos fazer algo com o clima de alegria do carnaval, daí surgiu a ideia dessa parceria com a Jojo Todynho”, completou

O pacote está disponível na loja de Call of Duty: mobile por 230 CPs por tempo limitado. Ele traz itens temáticos como uma camuflagem rara para a personagem brasileira Outrider, além de arma rara, cartão de visitas, pingente de arma, sticker e um emblema. O jogo é uma versão gratuita para celulares da franquia Call of Duty e pode ser baixada em aparelhos iOS e Android.