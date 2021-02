Confira dois festivais importantes na programação cultural de fevereiro

CB Correio Braziliense

Dois festivais virtuais importantes foram anunciados na programação cultural do mês de fevereiro: a 3ª edição do Siacalme Festival, realizado entre os dias 19 e 21, com shows de Chico Chico (filho de Cassia Eller), Fran Gil (neto de Gilberto Gil), Aline Paes, Luisa Lacerda, Ilessi, Vinicius Terra, Kamila CDD, e outros; e o Festival Cajubi: Rupturas e Reencontros, realizado entre os dias 23 e 25, que também reúne grandes nomes, entre pensadores e artistas da música, do cinema, e das artes visuais, como Tom Zé, Ailton Krenak, Elisa Lucinda, Juçara Marçal, Letrux, Luiz Antônio Simas, Uyra Sodoma, Denilson Baniwa, e outros. Ambos serão transmitidos pelos respectivos canais oficiais do YouTube, Festival SiAcalme e Festival Cajubi.



SiAcalme

Idealizado pela produtora cultural Emilly Krüger, o SiAcalme Festival fará a terceira e maior edição on-line entre os dias 19 e 21, com diversas atividades realizadas das 11h às 23h. Da pré-estreia do monólogo O prazer é todo nosso, com Juliana Martins em cena sob direção de Bel Kutner, ao show de Chico Chico com participação de Fran Gil, passando por aulas de yoga, culinária, fotografia e tarot, a programação será previamente gravada, sem público, e transmitido pelo YouTube do Coletivo Emma. Confira a programação completa:



Sexta-feira (19/2)



11h - Aula de Yoga e movimento consciente, com Amanda Gouveia

12h - Concerto do Quarteto Geral

16h - Bate papo com o tema Riso de Mulher: fracassos, autonomia e transcendência, com Ingra da Rosa e a convidada Rafa Azevedo

20h - Show de Pedro Iaco, Luisa Lacerda e Ilessi

22h - Show de Chico Chico com participação de Fran Gil



Sábado (20/2)



11h - Aula de tarot com Bruna Azevedo

12h - Concerto de Victor Ribeiro, Guilherme Pimenta e Pablo Arruda

16h - Oficina de maquiagem, com Aline Massa

18h - Show de Aline Paes e banda

20h - Show de Zé Bigode Orquestra

22h - Show de Kmila CDD



Domingo (21/2)

11h - Aula Cozinha sem firula, com Alice Botelho

12h - Concerto de Carol Panesi, Dudu Oliveira e Pedro Franco

14h - Oficina Fotografia analógica de guerrilha: revelando filmes com químicos caseiros não convencionais, com Guilherme Durão

16h - Show de Dossel

20h - Teatro com monólogo O prazer é todo nosso, estrelado por Juliana Martins, com direção de Bel Kutner

22h - Show de Vinicius Terra





Festival Cajubi: ruptura e reencanto

Inspirado na lenda indígena Karaja em que o pássaro Cajubi rasga as trevas com o voo, criando o dia e a noite, o Festival Cajubi: ruptura e reencanto traz uma proposta de reflexão, inspiração de desejos e expansão dos pensamentos. Para isso, entre os dias 23 e 25, convida nomes como Tom Ze, Letrux, Ailton Krenak, Jucara Marcal, Luiz Antonio Simas, Elisa Lucinda, Tigana Santana e Decio 7, que ajudarão a cumprir a proposta por meio de debates, sessões de filmes e apresentações musicais.



Os debates serão mediados pelo professor e pesquisador Antonio Leal. A artista plastica Marcia Ribeiro, idealizadora e curadora artística do festival, eternizará os diálogos das mesas reunindo-os em um livro digital. A publicação vira com um detalhe a mais: um projeto gráfico de Fabio Morais e obras de seis artistas contemporâneos: Uyra Sodoma, Denilson Baniwa, Ricardo Castro, Marcola, Marina Wisnik e ela própria. Confira a programação, que sera transmitida gratuitamente no canal do YouTube oficial do evento:



Terça-feira (23/2)



18h30 - Mesa de debates com Marcio Seligmann-Silva e Tom Ze

20h30 - Shows de Jucara Marcal e Decio 7

21h - Sessão de cinema com o filme Gyuri, documentário de Mariana Lacerda sobre a trajetória da fotografa e ativista Claudia Andujar ao lado dos yanomamis.



Quarta-feira (24/2)



18h30 - Mesa de debates com Luiz Antonio Simas e Tigana Santana

20h30 - Show de Tigana Santana

21h - Sessão de cinema com o filme Limiar, documentário de Coraci Ruiz sobre uma mãe que resolve filmar a transição de gênero do seu filho com toda a delicadeza do mundo.



Quinta-feira (25/2)

18h30 - Mesa de debates com Ailton Krenak e Elisa Lucinda

20h30 - Show de Letrux

21h - Sessão de cinema com o filme Espero tua (re)volta, documentário de Eliza Capai sobre as lutas estudantis desde as marchas de 2013 até a vitória de Jair Bolsonaro em 2018.