Em clique topless, Rihanna arranca suspiro e likes de seguidores

Na tarde desta segunda-feira (15/2) os fãs da cantora e empresária Rihanna ganharam um clique bem ousado. A mulher de Barbados apareceu de topless, segurando os seios com o braço esquerdo usando apenas um short e um colar lilás.



Na legenda, Rihanna explicou e disse que a imagem era apenas uma interpretação da letra da canção Naked, do rapper Popcaan: “Quando o Popcaan diz ‘eu não quero ver você usando nenhuma lingerie para mim esta noite garota’”.

De olho na marca de lingerie Fenty, a cantora não perdeu a chance de divulgar o trabalho ao marcar a empresa na publicação. Lembrando que a mulher está se dedicando em grande escala ao trabalho de moda, o último trabalho de estúdio na música foi o Anti, há cinco anos.

Até a liberação desta matéria, a foto compartilhada no Twitter já tinha mais de 156 mil likes.



when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB