A chinesa Chloé Zhao é uma das mais prováveis indicadas ao Oscar

RD Ricardo Daehn

A diretora Chloé Zhao vem colecionando prêmios importantes pelo filme 'Nomadland' - (crédito: Charly Triballeau/ Divulgação)

Ao lado de Emerald Fennell e de Regina King, a diretora de origem chinesa Chloé Zhao já demarcou recorde, ao agregar na superação de candidatas ao prêmio de direção no Globo de Ouro, fator que colocou os melhores diretores em segundo plano. Mas a trajetória dela parece estar apenas no começo, já que, em cinco anos, se afirmou com longas como Domando o destino (2017) e estará à frente ainda de Os Eternos, esperado filme que tem a chancela da Marvel.

Depois de faturar o Leão de Ouro no Festival de Veneza, em setembro de 2020, com Nomadland, estrelado por Fances McDormand, Chlóe Zhao, aos 38 anos, vem capitalizando nas premiações, numa estrada pavimentada para chegar a ser finalista do Oscar, cujo anúncio dos indicados será em 15 de março. Com 34 troféus de melhor direção, ao longo da temporada de prêmios, ela ainda acumula mais 13 pelo melhor roteiro, descontados os nove pela edição do filme, que ela mesma assina.

Produtora de Nomadland, Zhao nem precisa dos outros 23 prêmios faturados como produtora do longa, para se mostrar uma revelação e aposta para o Oscar. Nem Steven Spielberg (A lista de Schindler), nem Curtis Hanson (de Los Angeles, cidade proibida) ganharam tantos prêmios. Na atualidade, ela passou à frente até mesmo de Alexander Payne do vitorioso Sideways, entre umas e outras (2004), com 42 láureas individuais.

Vale a lembrança de que, até hoje, o único Oscar conquistado por uma mulher veio com Guerra ao terror (2010), com a distinção de Kathryn Bigelow. Na minguada lista de indicadas estão a australiana Jane Campion e a italiana Lina Wertmuller, além das americanas Sofia Coppola e Greta Gerwig.