BBB21: Sarah dá flechada em Juliette e fãs shippam possível casal

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Twitter)

Os internautas ligados no Big Brother Brasil 21 (BBB21) ficaram animados após Sarah dar uma 'flechada' em Juliette, na tarde desta terça-feira (16/2). No Twitter, o assunto entrou para a lista dos mais comentados, com os fãs torcendo pelo possível casal. As hashtags #Sarette e #Jussara, junção dos nomes das duas participantes, foram citadas nas redes.

Na casa, os brothers têm a função semelhante a um aplicativo de namoro, onde podem demonstrar interesse por outros participantes. Sendo recíproco, os interessados ficam sabendo do 'match'. A combinação juntou Arthur e Carla Diaz e Karol Conká e Arcrebiano.

bbb21 (foto: Reprodução/Twitter)

Ao aparecer apenas a foto de Juliette — o que significa que ainda não houve o 'match' —, Sarah comentou com a paraibana que a sister não havia mandado outra flecha: "Nem me flechou né? Essa desgramada". Em resposta, Juliette afirmou não ter sido liberada para mandar: "Não pegou, eles não querem que eu fleche você". Vale lembrar que o aplicativo realmente travou durante o flerte de Carla Diaz e Arthur.

As duas sisters já chegaram a dar um selinho na casa. Durante uma festa, Juliette comentou que somente as duas estavam sobrando, até que Sarah lhe deu um selinho.



SARAH FLECHOU A JULIETTE, MEU CORAÇÃO DE FANFICQUERIA VAI A LOUCURAAA. JA ESTOU ESCREVENDO MIL HISTORIAS#BBB21 pic.twitter.com/NXfmpJhEq3 — R O S E ?????‍????? ????????‍?????????? (@roohz_) February 16, 2021

Sarah flechou a juliette



o twitter automaticamente: pic.twitter.com/98oOpey4d7 — Dri???? (@drik_ni) February 16, 2021