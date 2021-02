Valorizado entre os roteiristas, o WGA apresenta a lista de finalistas

RD Ricardo Daehn

O ator, diretor e roteirista Sacha Baron Cohen está entre os finalistas para o prêmio do Sindicato dos Roteiristas de Hollywood - (crédito: Valerie Macron/ Divulgação)

A lista dos candidatos é de roteiristas, mas, com olhar mais autoral diretores que redigem seus roteiros também marcam presença no Writers Guild Awards, a serem entregues em 21 de março. Na lista, figuram cineastas como Aaron Sorkin e Paul Greengrass, além da diretora inglesa Emerald Fennell. Considerado uma boa prévia dos finalistas do Oscar, o WGA talvez este ano fuja à regra, diante de normas inflexíveis que já caducaram até mesmo entre membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (âmbito do Oscar). Tradicional, o Sindicato dos roteiristas (o berço do WGA Awards) está ativo, desde 1949.

A lista de finalistas foi divulgada hoje (16/2). Entre os roteiros adaptados, desponta Ramin Bahram pela adaptação da obra de Aravind Adiga O tigre branco. Na categoria, há ainda representantes de A voz suprema do blues (modulado a partir de montagem teatral) e Borat: fita de cinema seguinte, além de Relatos do mundo e de Uma noite em Miami.

A mesma entidade que no ano passado dedicou prêmios para Bong Joon-ho (de Parasita) e Taika Waititi (Jojo Rabbit), selecionou representantes de roteiro original. Na lista estão Judas e o messias negro, a comédia Palm Spring, o longa Bela vingança e os criadores dos roteiros de O som do silêncio e de Os 7 de Chicago. Na trilha documental, foram destacados os roteiros de All in: the fight for democracy, The dissident, Herb Alpert is..., Totally under control e Red penguins.