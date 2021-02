Autora best-seller, Thalita Rebouças participa de live, na quinta (18/2)

CB Correio Braziliense

A autora best-seller Thalita Rebouças teve livros traduzidos para 20 idiomas - (crédito: Faya/ Divulgação)

Autora de best-sellers, com 2,3 milhões de livros vendidos, a ex-jornalista Thalita Rebouças participará, na próxima quinta (18/2), de uma conversa sobre livros e escritores, numa live comandada por Samuel Seibel,

presidente da Livraria da Vila. Tema do momento, por causa de uma adaptação já em streaming veiculado pela Netflix, o livro que ela escreveu Pai em dobro está na pauta. Leveza e diversão despontam como ímãs na literatura de Thalita, que tem obras traduzidas para 20 países. A #LivecomaVila, como é conhecido o projeto será as 19h, no Instagram (@livrariadavila)

A apresentadora do The voice kids, no novo livro, trata da vida de Vicenza (Maisa Silva), preservada das loucuras da cidade grande, mas que tem uma problemática pessoal por desconhecer o paradeiro do pai. Em 19 anos de estrada, Thalita Rebouças já teve 22 publicados. Para o cinema, teve obras adaptadas em É fada; Fala sério, mãe! e Tudo por um pop star.