Repórter sai correndo atrás de carro depois de motorista acelerar com o microfone

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter/TV Globo)

Repórter sofre, mas pelo menos gera umas risadas para o telespectador. Que o diga Pedro Figueiredo, do jornal local da TV Globo no Rio de Janeiro. Na tarde desta terça-feira (16/2), o homem passou por uma verdadeira saia justa durante uma entrevista na cidade de São Gonçalo (RJ).



Conversando com motoristas que estavam na fila de vacinação, Figueiredo estava falando com o Seu Edson, que já aguardava por horas para ser vacinado. O grande problema, entretanto, é que a fila começou a andar bem na hora da entrevista. Sob as buzinas do motorista da parte de trás da fila, Seu Edson não teve escolha a não ser seguir em frente — no meio da entrevista mesmo.

eu tô só o motorista indo embora com o microfone da globo e o repórter correndo atrás #rj1 pic.twitter.com/a4ccA2pMLK — Raphael (@raphaelplay) February 16, 2021

Figueiredo (e o cinegrafista) partiram em disparada atrás do carro: “Seu Edson foi, temos que correr atrás dele que ele está com o microfone! Impressionante, o pessoal ficou aqui por horas. Na hora que a gente começa a trabalhar…”. Tudo ao vivo.

Meio sem fôlego, o repórter finalmente alcançou Seu Edson, que continuou o relato sobre a espera para a vacinação.

Nas redes o sofrimento de Figueiredo foi transformado em muitas piadas e memes. O bom é que até o próprio repórter entrou na brincadeira.

Feliz dia pra quem corre atrás da notícia. Às vezes, como hoje, literalmente... pic.twitter.com/dUFlu2YLSm — Pedro Figueiredo (@pedfig) February 16, 2021

O microfone indo embora, a máscara do Seu Edson caindo, o repórter correndo. Uma beleza! — Sereníssima (@Tataserenissima) February 16, 2021