"Eu imploro!": Viih Tube pede ajuda da produção do BBB21 por causa da prisão de ventre

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter/TV Globo)

Além da eliminação de Nego Di, a noite desta terça-feira (16/2) no Big Brother Brasil 21 foi marcada por uma situação, no mínimo, inusitada. A youtuber Viih Tube foi ao confessionário implorar por um remédio que lhe ajudasse com a prisão de ventre.



"Gente, eu não queria encher o saco, mas eu não fiz cocô. Eu não aguento mais não fazer cocô. Eu estou sendo muito sincera", confessou Vitória.

Mas não parou por aí. Em tom de suplica, a youtuber ainda completou: "Eu imploro! Eu só quero cagar. Não aguento mais, estou presa, está doendo".

Lembrando que esta não é a primeira vez que Viih Tube comenta sobre o problema. Durante a festa da última semana, ela já tinha comentado com Gilberto sobre a dificuldade de ir ao banheiro.