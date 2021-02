Projeto 'Desenhando Futuros' vai até 21/2 exibindo filmes infantojuvenis

CB Correio Braziliense

(crédito: Omalabarista/ Divulgação)

Até 21 de fevereiro, estarão disponíveis filmes da programação on-line do projeto Desenhando Futuros: mostra infantojuvenil de cinema e inovação. Organizada pela Moveo Filmes, o Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, pelo #CCBBEmCasa, apresenta o evento inédito que exibe novas produções do cinema brasileiro voltadas para o público infantojuvenil. A mostra ocorreu também com sessões presenciais exibidas ao ar livre do CCBB Brasília, seguindo os protocolos. No entanto, para a Semana 3, os filmes estão disponíveis para acesso on-line e gratuito pela plataforma de streaming InnSaei.TV.



Serão filmes de aventura, animação, ficção científica, entre outros gêneros, todos recentes. A curadoria selecionou títulos que apontam para o futuro dessa nova geração, e trazem reflexões como a superação dos próprios medos. As produções foram organizadas em programas para uma experiência interativa e conjunta entre toda família, e com indicação de faixa etária recomendada.

A mostra de filmes é apresentada por Bume, uma personagem que veio do futuro para conduzir a plateia a uma reflexão e estimular no público infantojuvenil um olhar para o futuro com destaque para tópicos abordados de forma inovadora: a superação, o planejamento, o sonho e a aceitação. Até 21 de fevereiro, os filmes podem ser acessados na plataforma em qualquer ordem e horário.

Confira as sessões do projeto Desenhando futuros do CCBB

Se essa cidade fosse nossa (+6 anos)

Nessa sessão, será possível descobrir Brasília e o foguete mágico do Parque da Cidade, brincar de malabares na rua, navegar pelo Rio São Francisco, andar de bicicleta com Newton e sua turma.

Brincadeira de criança (+3 anos)

Quando se brinca, se inventa. Tantas grandes invenções só foram possíveis pelo terreno fértil do brincar. Nessa sessão, as crianças vão contar histórias e inventar brincadeiras para lembrar de que tudo é possível quando se dá asas à imaginação.

Turma da rua (+10 anos)

Junto ao Caíque, Amani e aos Guerreiros da Rua será possível encontrar, na força da amizade, o poder para superar desafios e realizar sonhos. Sem esquecer que as diferenças são a magia que une a todos.



Lá vou eu (+10 anos)

Realidade e ficção se misturam e, às vezes, é difícil saber o que é imaginação, e o que é real. Mas aquilo que se sente é sempre real. Nesta sessão, será possível ouvir histórias sobre o que faz as pessoas acreditarem, inventarem e realizarem!

Onde tudo nasce (+3 anos)

O lar dos seres humanos é a Terra, onde tudo nasce. Nesta sessão, será possível caminhar pela natureza abundante, navegar por suas águas e conhecer os seres da mata. O público irá se familiarizar com a vida daqueles que vivem da terra, nela trabalham e a preservam.

Tá contigo (+8 anos)

Nessas histórias, o público irá acompanhar a busca pela origem do próprio nome, e descobrir se há vida em Plutão. Na sessão, será possível participar de campeonatos de bolinha de gude e de robótica com Vitor, Sophia e amigos, e aprender sobre talentos e sobre a confiança.

Medos e encantos (+7 anos)

Guiados por sonhos e memórias, o público irá viajar pela dimensão dos mundos invisíveis para viver experiências encantadas. Com a ajuda de seres extraordinários, será possível transformar o medo em coragem.



Serviço

Desenhando Futuros: mostra infantojuvenil de cinema e inovação

A programação de filmes estará disponível pela Plataforma InnSaei.TV, que pode ser acessada com um cadastro simples e gratuito. Até 21 de fevereiro. Evento gratuito.