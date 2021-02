'Elas em ação' promove oficinas gratuitas e on-line de produção audiovisual

CB Correio Braziliense

(crédito: Elas em Ação/ Divulgação)

Estão abertas, até 25 de fevereiro, as inscrições para o Elas em ação - ciclo de oficinas de produção de conteúdo audiovisual. O projeto é promovido de forma gratuita e on-line, entre 1º de março e 23 de abril, e tem o intuito de orientar a criação de vídeos de baixo custo para internet, usando câmera do celular, computador ou filmadora. São apenas 50 vagas, sendo 70% destinadas para mulheres empreendedoras e 30% para o público em geral. As inscrições deverão ser feitas pelo site do projeto.

Serão sete oficinas gratuitas ministradas entre março e abril de 2021. Cada oficina conta com um painel instrutivo e uma aula ao vivo, além da mostra de resultados com as produções das(os) participantes. No total, são ofertadas 15 horas/aula de conteúdo on-line e gratuito.Todo o ciclo é ministrado por mulheres, perpassando diferentes áreas da produção cinematográfica digital, como direção, roteiro, fotografia, direção de arte, captação de som, edição e marketing de conteúdo.

Aberto ao público em geral, o Elas em ação direciona-se especialmente a mulheres empreendedoras, artistas, estudantes e profissionais das áreas de comunicação. O ciclo completo conta com certificado, que só poderá ser recebido com o cumprimento de todos os seguintes requisitos: realizar inscrição até 25 de fevereiro e participar do ciclo completo (painéis instrutivos, as aulas ao vivo e a mostra de resultados); realizar um vídeo de 30 segundos a 2 minutos e enviá-lo à coordenação do ciclo até 20 de abril; e preencher ficha de avaliação do curso.

A partir de 26 de fevereiro, serão abertas vagas remanescentes para quem deseja participar de oficinas avulsas, que porventura não tiveram todas as vagas preenchidas. Nesse caso, não haverá certificação, mas os inscritos recebem declaração de participação nas oficinas individuais, mediante uma breve avaliação do conteúdo.

Formato e acessibilidade

As oficinas on-line ocorrem semanalmente, toda segunda e sexta-feira, entre 1º de março e 16 de abril. Cada oficina conta com um painel instrutivo e uma aula ao vivo, sempre às 20h. Os encontros se encerram em 23 de abril, com a realização da 1ª mostra Elas em ação, compartilhando os resultados produzidos pelas participantes do ciclo completo.

A partir de 19 de maio, todo o material ficará gravado e aberto ao público em geral durante um ano, no site Cinese Audiovisual. Os vídeos abertos terão legenda closed caption para acessibilizar o conteúdo. As pessoas com deficiência auditiva que se inscreverem no ciclo completo gravado também receberão certificado, após uma breve avaliação de participação e a entrega de um vídeo inédito de 30 segundos a 1 minuto de duração.

Programação (segundas e sextas-feiras, sempre às 20h)

1/3 e 5/3: Marketing de conteúdo digital - com Valéria Amorim

8/3 e 12/3: Direção cinematográfica - com Geórgia Guerra-Peixe

15/3 e 19/3: Roteiro para novas telas - com Patrícia Colmenero

22/3 e 26/3: Direção de arte - com Maíra Carvalho

29/3 e 2/4: Direção de fotografia - com Luísa Dalé

5/4 e 9/4: Captação de som - com Evelyn Santos

12/4 e 16/4: Edição cinematográfica - com Luiza Rossi

23/4: 1ª mostra Elas em ação

Serviço

Inscrições para Elas em ação - ciclo de oficinas de produção de conteúdo audiovisual

Por meio do site Cinese Audiovisual ou o link direto. Até 25 de fevereiro. Inscrições limitadas (50 vagas) e gratuitas para o curso de produção audiovisual, que tem o intuito de orientar a criação de vídeos de baixo custo para internet, usando câmera do celular, computador ou filmadora. As sete oficinas serão realizadas entre 1º de março e 23 de abril, com aulas semanais, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20h. Haverá entrega de certificado aos candidatos e candidatas que se inscreverem e cumprirem os requisitos do ciclo completo. Evento gratuito e on-line.