CB Correio Braziliense

Onde habita o poema

Não planejei minha viagem

Nem estabeleci o meu destino

Desta forma não me perderia

Mas me perdi

E atônito nessa estrada

Segui meu trôpego andar

Em direção ao nada

Onde me encontro e me achei

Aqui só há o poema que escrevo

Climério Ferreira