Se pá um podcast: Rolê BBB #4 Nego Di finalmente fez o Brasil sorrir

Mais uma edição do Se pá um podcast dedicado ao tão popular BBB. No episódio desta quinta-feira (18/2), Ana Carolina Fonseca, Fernando Jordão, Ronayre Nunes e Vinicius Nader se debruçam sobre uma eliminação esperada, mas nem por isso menos histórica. As questões foram amplas: como fica a casa depois da saída do “pai”? Já tem gente aderindo à personalidade boazinha? E o trio Sarah, Juliette e Gil ficarão de bem para sempre?

