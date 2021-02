BBB21: Gilberto é aprovado com bolsa em seleção de PhD na Califórnia

O doutorando em economia e participante do BBB 21, Gilberto Nogueira, ainda não sabe, mas tem muito o que comemorar depois que sair da casa mais vigiada do Brasil mesmo que não ganhe o prêmio.

Isso porque, o pernambucano conquistou mais uma bolsa para PhD. Depois da Universidade do Texas, agora a Universidade da California aprovou o brother.

Quem deu a notícia ao público, através das redes sociais, foi o professor pernambucano Rafael Costa Lima. A conquista foi confirmada pela equipe de Gilberto. Rafael ainda destacou que essa bolsa estava no topo da lista de preferências do participante.

Esse últimos 11 meses foram muito difíceis.

Então vou pegar carona e comemorar o sucesso dos meus alunos. @gilnogueiraofc foi aceito no PhD da University of California, Davis, com bolsa!!

Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!!

