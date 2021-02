'Deus me proteja', de Chico César, viraliza após Juliette cantar a faixa no 'BBB'

AI Adriana Izel

(crédito: José de Holanda/Divulgação e João Cotta/Globo)

No dia do paredão da paraibana Juliette no Big brother Brasil, o segundo da 21ª edição, a participante se emocionou no gramado da casa ao ouvir tocar a faixa Deus me proteja, de Chico César. A canção foi escolhida por Juliette quando questionada pela produção do programa em relação a músicas que gostaria de escutar antes do resultado da berlinda. Nesta edição, todos os brothers e as sisters escolheram faixas para embalar o pré-paredão.

No próprio reality show, os participantes questionaram Juliette sobre quem seria o autor da faixa, ao ficarem encantados com a letra em formato de oração que diz "Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa/ Da bondade da pessoa ruim/ Deus me governe e guarde ilumine e zele assim". A canção também fez sucesso do lado de fora da casa do BBB.

A faixa, em suas duas versões, apareceu no top 50 viral do Brasil do Spotify, em primeiro e lugar e depois na 47ª posição. O próprio Chico César compartilhou o feito nas redes sociais. No perfil oficial do Instagram, ele publicou: "Deus me proteja no topo da parada viral do Spotify - com a versão ao vivo também na lista, em 47º. Muito obrigado pelos compartilhamentos e pelas cantorias em rede nacional, @juliette.freire!"

Deus me proteja foi gravada pela primeira vez por Chico César, que também é o compositor da letra, em 2008 no álbum francisco, forró y frevo, com participação de Dominguinhos. A música reapareceu 10 anos depois no disco Estado de poesia (Ao vivo), de 2018.

Ouça Deus me proteja, de Chico César, música cantada por Juliette

Confira abaixo a letra completa de Deus me proteja

Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa

Da bondade da pessoa ruim

Deus me governe e guarde ilumine e zele assim

Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa

Da bondade da pessoa ruim

Deus me governe e guarde ilumine e zele assim

Caminho se conhece andando

Então vez em quando é bom se perder

Perdido fica perguntando

Vai só procurando

E acha sem saber

Perigo é se encontrar perdido

Deixar sem ter sido

Não olhar, não ver

Bom mesmo é ter sexto sentido

Sair distraído espalhar bem-querer

Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa

Da bondade da pessoa ruim

Deus me governe e guarde ilumine e zele assim

Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa

Da bondade da pessoa ruim

Deus me governe e guarde ilumine e zele assim

Caminho se conhece andando

Então vez em quando é bom se perder

Perdido fica perguntando

Vai só procurando

E acha sem saber

Perigo é se encontrar perdido

Deixar sem ter sido

Não olhar, não ver

Bom mesmo é ter sexto sentido

Sair distraído espalhar bem-querer

Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa

Da bondade da pessoa ruim

Deus me governe e guarde ilumine e zele assim

Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa

Da bondade da pessoa ruim

Deus me governe e guarde ilumine e zele assim

Obrigado, meu amigo Chico César

Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você

Obrigado, meu irmão

Salve, Dominguinhos

Muito agradecido, meu mestre