Nova adaptação de 'Mortal Kombat' para o cinema ganha trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros/ Divulgação)

Com lançamento no Brasil previsto para 15 de abril, a nova adaptação para o cinema do jogo Mortal Kombat teve trailer divulgado nesta quinta-feira (18/2). As primeiras cenas do filme mostram o recrutamento de Cole Young (Lewis Tan) para a disputa do torneio em prol da humanidade.

A prévia indica alguns dos conflitos do longa e a aparência dos famosos lutadores. Além disso, revela muito sangue e violência gráfica, próprios dos jogos da Netherrealm. Acompanhado do produtor James Wan (de Invocação do mal e Aquaman), o australiano Simon McQuoid estreia na direção de longas-metragens com o novo Mortal Kombat (2021).

Trailer de Mortal Kombat

Além de Cole Young (Lewis Tan), o público pode conferir a caracterização dos lutadores Liu Kang (Ludi Lin); Jax Briggs (Mehcad Brooks); Mileena (Sisi Stringer) e Lord Raiden (Tadanobu Asano). Também estão presentes no longa, Kano (Josh Lawson), Sonya Blade (Jessica McNamee); Shang Tsung (Chin Han, de Batman: o cavaleiro das trevas); Scorpion (Hiroyuki Sanada, de O último samurai e Vingadores: ultimato) e Sub Zero (Joe Taslim).

Sinopse de Mortal Kombat

A sinopse oficial da nova, e terceira, adaptação dos games para o cinema (sendo a primeira Mortal Kombat, de 1995, e a segunda Mortal Kombat: A aniquilação, de 1997), descreve a trama do lutador de MMA Cole Young, que é acostumado a apanhar por dinheiro e não conhece as próprias origens. Ele quer entender o motivo pelo qual o imperador da Exoterra, Shang Tsung, enviou o melhor guerreiro, Sub-Zero, para exterminá-lo.

Temendo pela família, o lutador é direcionado pelo Major das Forças Especiais, Jax, a procurar Sonya Blade. Logo, ele descobre que a marca de nascença, em formato de dragão, sinaliza que está destinado a competir em um torneio lendário, em que campeões da Terra lutam contra inimigos da Exoterra: o Mortal Kombat.

É no templo de Lord Raiden, deus ancestral que protege os que carregam a marca, que Cole treinará com os guerreiros experientes Liu Kang e Kung Lao, e com o mercenário Kano. O protagonista precisará evoluir bastante para desbloquear o grande poder que carrega na alma (chamado de Arcana), salvar a família, e deter de uma vez por todas a Exoterra.