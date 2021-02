YouTube Originals anuncia série documental sobre Alicia Keys

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Em um evento on-line promovido pela Television Critics Association (Associação de Críticos de Televisão, em tradução livre), representantes do YouTube revelaram o desenvolvimento de uma série documental sobre a cantora estadunidense Alicia Keys. A novidade foi anunciada pelo portal de notícias Deadline.

De acordo com o site, o projeto é produzido pela Westbrook Media, uma divisão comandada por Will Smith e Jada Pinkett Smith. Por enquanto, a produção ainda não teve o título ou a data de lançamento divulgados.

Alicia se mostrou bastante empolgada com o projeto. “Vai ser uma série insana que os levará para uma jornada de vida real”, adiantou a cantora, por meio de coletiva de imprensa. A cantora veio ao Brasil duas vezes, especialmente para apresentações no Rock in Rio, em 2013 e em 2017.

A série documental traça a trajetória da cantora, pianista, compositora e atriz estadunidense, conhecida por canções do R&B como If I ain’t got you, No one, Empire state of mind, Girl on fire, e Unthinkable. A produção será distribuída pelo YouTube Originals.

Relembre sucessos da carreira de Alicia Keys



1. If I ain’t got you (2003)





2. No one (2007)





3. Empire state of mind (Jay Z ft. Alicia Keys) (2009)





4. Girl on fire (2012)

5. Unthinkable (I’m ready) (2011)