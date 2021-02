R Roberta Pinheiro

De maneira exponencial, o novo coronavírus se espalhou pelo mundo e resumiu vidas a números. São mais de 240 mil mortos pela doença e outros 9 milhões infectados pelo vírus só no Brasil. Artistas, contudo, viram que a arte pode resgatar as histórias contidas nas estatísticas. Seja com a escrita, com as artes plásticas, com o audiovisual, a máxima é a mesma: as vítimas não são apenas números.



“Acho que meu trabalho presta uma homenagem às vítimas da covid-19, na medida em que a obra busca eternizar as pessoas que sofreram com a doença por meio das imagens. Uma radiografia de um pulmão afetado pela covid, na verdade representa mais do que o pulmão em si. Tem um ser humano por trás daquela radiografia. Representa a doença, mas também representa todas as vítimas e a família das vítimas. A arte nunca é somente a imagem que estamos vendo literalmente. É um convite para olhar, parar e pensar sobre todos os que se foram, sobre a efemeridade da nossa vida e tudo o que estamos vivendo”, afirma a artista plástica Bruna Pastorini.



Apesar de trabalhar com o abstrato e com cores, foi no preto e branco e no retrato nu e cru da doença, sem floreios, que Bruna decidiu chamar a atenção das pessoas. “Ficou totalmente diferente do que eu faço no cotidiano. É um tema tão difícil, delicado, que eu acho que não consegui transformá-lo em algo agradável ao olhar”, comenta. A artista estava lendo uma matéria sobre o vírus quando se deparou com a imagem de um pulmão de um paciente infectado. “No primeiro olhar, não parece que é uma coisa tão horrível, parecia um céu estrelado, não parecia aquele negócio tão fatal”, relembra.



Por meio da colagem digital, Bruna adicionou palavras e elementos, como desenhos de asas e de pássaros, às tomografias. “Gosto de inserir elementos que, quando você olha, já percebe o significado. As asas, por exemplo, trazem a ideia de liberdade, algo que tanto desejamos”, descreve. “A gente é tão impactado por número de mortes que aquilo vai perdendo o significado, parece que perdeu a sensibilidade. Quis isolar aquela imagem, pegar a radiografia, literalmente o retrato da doença, para que a gente não feche os olhos para algo que está ali. É transformar em arte primeiro, para chamar a atenção e ajudar a elaborar”, acrescenta.

Memorial

Em São Paulo, no final de janeiro, a prefeitura da capital paulista inaugurou um memorial em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Uma escultura, doada pelo Ministério Público, em parceria com o Projeto Hígia Mente Saudável, foi instalada no Parque do Carmo. O monumento conta com uma cápsula do tempo, onde pessoas poderão deixar mensagens de condolências e contar as próprias experiências de enfrentamento à covid-19. De acordo com informações da prefeitura, as mensagens recebidas serão codificadas e transformadas em cápsulas, que serão depositadas na base da obra, e ficarão lacradas pelo período de 100 anos, para que se tenha uma memória da pandemia para as futuras gerações.



Conhecido pelos trabalhos multicoloridos em murais por todo o mundo, o paulista Eduardo Kobra também pintou uma das faces da pandemia. Nas redes sociais, ele divulgou o retrato da pequena Ester. A menina é filha de uma amiga do artista, de apenas 5 anos, e uma sobrevivente do vírus. “Ela e a mãe estão entre os mais de três milhões de brasileiros que contraíram a doença. Felizmente, sobreviveram e estão bem. Mas são mais de 100 mil conterrâneos nossos que não tiveram a mesma sorte — e suas famílias vivem o luto nestes tempos difíceis de pandemia. É por esses familiares que pintei a garotinha Ester em oração. E, principalmente, para que não nos tornemos indiferentes a tantas mortes”, escreveu, à época, o muralista.



Também da cidade de São Paulo, o artista Edson Pavoni criou, em colaboração com Rogério Oliveira, o projeto Inumeráveis, um memorial dedicado às vítimas do novo coronavírus. Sem poder ocupar as ruas, como fazia com as instalações, mas pensando em maneiras de se conectar com o que estava acontecendo, Pavoni ocupou o espaço que, no início da pandemia, se transformou em rua para quem estava isolado em casa: a internet. “Em uma conversa com o Rogério, ele comentou sobre o incômodo que é acordar todos os dias com um número novo de mortes. Você vai ouvindo tantas vezes que vai perdendo o significado e a gente vai se tornando insensível”, relembra. “Nessa conversa, ele trouxe a ideia de contar a história dessas pessoas. Então, fomos para a internet e passamos a procurar familiares de pessoas que faleceram vítimas do vírus”, acrescenta.

Extraordinários

As conversas se transformaram em textos, que são publicados em um site, e em pílulas publicadas nas redes sociais. “Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa”, define o projeto. “Meu objetivo era conseguir extrair o que fazia dessas pessoas únicas. O que tem para celebrar nessas vidas que se foram. Além do luto e da tristeza, que são naturais desse momento, nascia um sentimento de celebração da vida. Depois da primeira conversa, entendi que eu fui um pouco curado, que o familiar também foi um pouco curado e que se a gente criasse um movimento de pessoas entrevistando pessoas, escrevendo e contando essas histórias estaria criando uma onda de cura e compreensão da profundidade do momento histórico que estamos vivendo. O Inumeráveis é um projeto artístico, poético e jornalístico. E o poder da arte, neste momento, é o poder da cura”, conclui Pavoni.



No podcast Muitas vidas, disponível no aplicativo de conteúdos em áudio Orelo, Chico Felitti também evidencia o extraordinário de cada uma dessas vidas que se perderam. “Essas pessoas são mais de 1.200 famílias, histórias incríveis, amores de alguém”, descreve. Os episódios contam quem são essas vítimas com a ajuda de parentes, amigos e registros de áudio feitos durante a vida.



As conversas comoventes e emocionadas resgatam, no dia a dia, no cotidiano, as memórias que fazem de cada ser único e especial. “O extraordinário está lá, é uma questão de extrair”, detalha. Nos 12 episódios disponíveis, o jornalista apresenta um retrato diverso de sotaques, de idades e de gêneros. “Mas, a memória que cada vítima deixou era o que as unia. O amor que elas deixaram era o que tinham em comum”.