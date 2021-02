Rock in Rio 2021: Coldplay tocará no festival, diz jornalista

CB Correio Braziliense

(crédito: Kevin Winter/Getty Images/AFP)

Mesmo com as incertezas em relação aos shows e festivais deste ano ainda em decorrência da pandemia, a expectativa é que o Rock in Rio 2021 seja realizado em setembro. Com o line-up ainda incompleto, o jornalista José Norberto Flesch informou no canal oficial dele no YouTube que a banda Coldplay se apresentará no festival.

Entretanto, a organização do Rock in Rio não confirmou a performance da banda britânica de rock. O grupo Coldplay tem um longo histórico de apresentações no Brasil, totalizando 13 shows, sendo um deles no Rock in Rio de 2011.

Até o momento, Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth, Sepultura, Alok, Living Colour e Steve Vai estão confirmados na programação do RiR.

A próxima edição do festival será realizada nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro de 2021.