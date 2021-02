Sesc lança 'Tom Zé, o último tropicalista' biografia escrita por Pietro Scaramuzzo

AI Adriana Izel

Em novembro do ano passado, o cantor e compositor Tom Zé adiantou ao Correio que, em 2021, chegaria ao Brasil a tradução da biografia sobre ele, L’ultimo tropicalist escrita pelo italiano Pietro Scaramuzzo e lançada em 2019. Na última quinta-feira (18/2), a Edições Sesc São Paulo revelou o lançamento da versão em português do livro sob o título de Tom Zé, o último tropicalista.

A obra traz um olhar estrangeiro sobre a carreira de Tom Zé, artista bastante cultuado fora do Brasil, percorrendo a trajetória desde o nascimento em Irará (BA), em 1936, até o álbum Sem você não A, de 2017. O livro segue ordem cronológica contendo discografia e fotos de arquivo, além de depoimentos de artistas como Rita Lee, Arnaldo Antunes e Emicida, artista da nova geração que Tom Zé costuma acompanhar.

Tom Zé, o último tropicalista é a primeira biografia oficial do compositor. A versão em português ganhou ainda um texto do artista, que se junta ao prefácio de David Byrne. Na nota contida no livro, Tom Zé define a sensação de ter a história retratada nas páginas: "Dizem que é adorável ler sobre si mesmo. Será? No caso presente, vejo que os italianos são cabras da peste. Eternas crianças armadas de uma caneta assanhada, só nasce Marco Polo por lá. Adaptam-se tanto à China de Kublai Khan quanto ao sertão do Cabrobó. Foi um deles que escreveu esta biografia. Por isso, li o livro de uma sentada só".

Capa do livro 'Tom Zé, o último tropicalista' (foto: Edições Sesc São Paulo/Divulgação)

Pietro Scaramuzzo é médico, jornalista e escritor italiano. Em 2012, criou o Nabocadopovo, uma página sobre música brasileira para o público italiano. Também escreve para a revista italiana Musica Jazz, na coluna Tropicália, onde entrevistou grandes nomes da música brasileira. O desejo de escrever sobre Tom Zé partiu pelo entusiasmo dele com a MPB e a Tropicália.

Tom Zé, o último tropicalista

De Edições Sesc São Paulo, 336 páginas. Preço: R$ 90. Os títulos das Edições Sesc São Paulo podem ser adquiridos em todas as unidades do Sesc São Paulo, nas principais livrarias, em aplicativos como Apple Store e Google Play e também pelo portal www.sescsp.org.br/livraria.