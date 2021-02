Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (20/2)

OQ Oscar Quiroga

O universo é trinário



Data estelar: Lua quarto crescente em Gêmeos.



Condolências e congratulações convivem em tua alma, tu tens muito a festejar e muito a chorar também, tudo junto e ao mesmo tempo. Em tua alma convivem também as expressões que te tornam a própria manifestação do paraíso para as pessoas com que te relacionas, junto com tudo aquilo que te transforma num inferno para as mesmas pessoas em outros momentos. Em cada ser humano há luz e sombra, elevação e abjeção, e se tu já estás pensando que o Universo é binário, tenho de te corrigir novamente, porque as diferenças contrastantes só existem para se relacionarem entre elas, o que constitui a terceira polaridade, o Universo é trinário. Por isso, quanto aos polos opostos que coexistem em tua alma, tu não tens de te decidir nem por um nem pelo outro, mas fazer com que se relacionem da melhor maneira possível, a mais fluída e contínua.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A coordenação de todas as pessoas é um inferno, mas é o que precisa ser feito a todo custo nesta parte do caminho, já que tudo o mais depende do grau de harmonia com que as pessoas elaborem seus trabalhos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em frente com tudo, apesar de tudo. Você não imaginou que as coisas se realizariam como por efeito de mágica, imaginou? A mágica está nos ideais, mas na prática as coisas precisam ser feitas com atrito e muita luta.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A distância entre o futuro imaginado e sua presença atual é decidida a cada instante na intimidade do seu coração. É importante você se lembrar disso agora, em que o futuro acena com perspectivas que entusiasmam.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Romper com o passado e com suas representações, este é o desafio que sua alma percebe. Você só precisa decidir de que forma tudo isso acontecerá, em quanto tempo e como se organizará tudo em torno dela. Em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Perder tempo tentando ganhar um conflito, isso há de estar fora de cogitação. Há muito a fazer e isso requer que cada pessoa faça a sua parte com zelo e atenção. Faça você a sua parte para dar o exemplo e tudo fluirá.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você buscou, você encontrou. Sua própria inteligência foi complicando o cenário, buscando soluções para cada detalhe que surgia e, assim, foram se agregando complexidades. Agora você tem tudo em suas mãos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Não importa quantos reveses sua alma tenha de experimentar, o que importa é que nada disso faça você desistir. Em alguns momentos de cansaço dará vontade de desistir, mas logo a vida mostrará sinais que entusiasmam.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Com a alma ainda inquieta por ter vivido tudo que viveu nas últimas semanas, tensa e preparada para entrar em ação de imediato, mesmo assim se torna necessário encontrar um lugar que sirva de refúgio e descanso.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há muito para se ver, ouvir e experimentar, ainda não é necessário tirar conclusões sobre nada do que acontece. Flua através das situações e relacionamentos, pense muito, nada conclua. Espere o próximo episódio.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Definir o futuro é necessário, para você começar a se organizar bem em torno do suprimento das necessidades e de tudo o mais que seja importante para que se construa um ambiente sólido e consistente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que haja incoerência nas atitudes que você toma, isso não há de servir para que as pessoas critiquem você, porque elas não estão no seu lugar e, por isso, não têm a menor ideia da complexidade com que você lida.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas se acertam porque sua vontade é posta em marcha nesse sentido, porque se dependesse da inércia dos acontecimentos, tudo iria para o lado contrário. Faça essa constatação, e use mais sua força de vontade.