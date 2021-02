Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (21/2)

OQ Oscar Quiroga

Outro nível



Data estelar: Mercúrio retoma progradação; Lua cresce em Gêmeos.



Sairás de teu atoleiro no momento em que transmutes tuas lutas contra isso ou contra aquilo em lutas a favor de tuas pretensões. Tua mente está contaminada com um equívoco muito arraigado, que te rouba o tempo, que te rouba a vida. É o engano de que no Universo e na tua constituição tudo está em conflito, porque há uma dualidade básica em tudo e em todos. A dualidade é real, porém, não menos real é que além da dualidade existe uma força irresistível que promove o relacionamento entre as partes, e esse relacionamento é uma terceira polaridade que não é considerada uma polaridade em si mesma, que serve ao propósito de conseguires transmutar o que quiserdes, na hora em que tiverdes vontade e um firme atrevimento para tomar as rédeas de tua consciência e a conduzir com elegância e garbo a outro nível de expressão.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enquanto as pessoas se atêm aos detalhes, sua alma precisa continuar desenhando o cenário maior, a arquitetura do funcionamento de todas as partes conjugadas. O tamanho da encrenca é proporcional à recompensa.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se não era para acontecer de um jeito, acontecerá de outro diferente, mas não deixará de acontecer, porque sua alma vem lutando há tempo demais para desistir. Em frente com seus planos, encare a luta da realização.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O futuro acena com inúmeras perspectivas interessantes, mas, enquanto isso, o presente é cheio de complicações que parecem tornar distante o futuro. O futuro continuará sendo tão distante quanto você determinar.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As informações que você andou absorvendo foram mudando seu conceito sobre várias pessoas e, também, sobre como as coisas funcionam no mundo. A ruptura é inevitável, só falta decidir de que forma essa acontecerá.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O impossível terá de ser conseguido, agradar a todo mundo. Não se trata de evitar conflitos, mas de transitar por entre todos esses com a alma alegre e despreocupada, ciente de participar de algo maior e muito importante.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para sua inteligência, é precisa haver desafios, é preciso haver complicações e se, por ventura, o cenário for simples e tranquilo, então sua própria inteligência complicará o que não seria necessário. É assim que é.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Expressar sua maneira de ser, não importa qual essa seja nem tampouco quanto essa expressão possa criar alguns conflitos. Expressar seus sentimentos e ideias com clareza, para que o mundo conheça sua presença.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua alma precisa de refúgio e descanso, de um ambiente acolhedor que tranquilize e transmita a certeza de que tudo está bem e de que não há nada do que se angustiar pelo futuro. Busque esse lugar e o encontrará.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As novidades são muitas e diversas e, por enquanto, atordoam, porém, trazem alegria e bom humor também. Procure observar tudo, ouvir muito, falar demais também, mas deixe as decisões importantes para depois.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Solidez e consistência é tudo que sua alma precisa nesta parte do caminho, porque as mudanças são importantes, e distanciam você da vida que lhe era conhecida. Seguir em frente requer condições seguras. É assim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para lidar com a complexidade do cenário pelo que você transita, é necessária muita flexibilidade. Para as pessoas, você toma atitudes incoerentes; para sua alma, você se adapta ao que acontece para tomar suas decisões.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Praticar o que você tem vontade de fazer, isso é algo disponível para sua alma. Por isso, é muito importante que você tenha uma ideia clara a respeito de suas vontades e, depois, comece a praticar e realizar.