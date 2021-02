VÍDEO: Gilberto se envolve em briga, perde controle e pede pra sair da casa

CB Correio Braziliense

Na tarde deste sábado (20/2), uma briga generalizada abalou os ânimos da casa mais vigiada do Brasil. O economista Gilberto se descontrolou, e pediu até para ser eliminado em um paredão, ao discutir com o crossfiteiro Arthur.

"Chega, me tirem daqui. Me botem no paredão. Votem em mim. Eu tô indignado, quero sair daqui. Me botem no paredão. Eu não aguento mais, chega. Eu vou perder tudo o que eu ganhei", esbravejava, enquanto era contido por outros participantes (veja no vídeo abaixo).

Gilberto perdeu todas paciências, meu Deus... pic.twitter.com/EHdTpWBCxs — GENcarlos 0,37% (@gencarloss) February 20, 2021

Como aconteceu

Tudo começou quando Gilberto ficou sabendo de um telefone sem fio sobre a estratégia que estaria usando na casa. O primeiro a falar sobre o assunto foi Fiuk, que revelou que Arthur espalhou para todos que votaria em Gilberto. O economista, então, descobriu que muitas pessoas estavam falando coisas inverídicas sobre ele.

Por causa disso, a cantora Karol Conká acordou o crossfiteiro para esclarecer alguns burburinhos envolvendo o nome dos dois. Depois de conversar com Arthur, a rapper foi até Gil e comentou: "Falei com Arthur agora e estou chateado com você". Nisso, Gil resolveu conversar diretamente com Arthur e Karol para resolver a situação.

Gilberto jogando na cara da Karol Conká que ela muda o contexto das conversas e mandando ela ser mulher e assumir o que diz #BBB21 pic.twitter.com/7LoK59bNGe — acervo #BBB21 (@acervobbb_21) February 20, 2021

Neste momento, os confinados começaram a se exaltar. O instrutor de crossfit acusou Gilberto de ter mentido para ele ao dizer não votaria em Arthur no confessionário, e ter articulado votos com a casa. Projota e Caio também se envolveram na discussão. Karol e Arthur acabaram citando a Sarah, e Gil resolveu chamá-la para a conversa, o que incomodou Arthur, que começou a proferir xingamentos.



Acalmados os ânimos, Fiuk, Sarah, Carla Diaz e Juliette conversaram com o pernambucano por um longo tempo.