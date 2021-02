BBB21: paredão falso tem data confirmada por Boninho

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globo)

O mistério acabou! Boninho, diretor do Big Brother Brasil, confirmou por meio do Instagram a data do paredão falso desta edição. A dinâmica está marcada para acontecer na sexta semana do BBB 21, ou seja, na primeira semana de março.

Entenda como funciona a dinâmica: ao contrário de um paredão normal, em que o público escolhe quem deseja eliminar da casa, no paredão falso os fãs do BBB selecionam alguém para ser eliminado de mentira. O mais votado aparentemente sai da casa como todos os outros, mas é levado para uma área isolada em que pode observar os antigos companheiros de confinamento por alguns dias, sem que os outros participantes saibam. Depois, farsa é revelada — o falso eliminado retorna ao convívio e, munido das informações e observações, movimenta bastante o jogo.

Boninho anunciou a data do paredão falso no Instagram, respondendo a pergunta do jornalista Erlan Bastos, da Record.

BBB 21 big brother boninho karol conká camilla de lucas (foto: Reprodução/Instagram)

Neste domingo (21/2), o paredão triplo será formado a partir de indicação da líder, a brasiliense Sarah Andrade, pelos dois mais votados pela casa e pelo participante indicado pelo trio Fiuk, Caio e Gilberto (que foram finalistas da prova do líder na última quinta-feira). O indicado por Sarah vai direto para o paredão, enquanto os outros três brothers e sisters participam da dinâmica do bate e volta, na qual um se salva em prova exibida ao vivo.

Sarah cogita enviar Projota, Karol ou Pocah para o paredão. Enquanto isso, Fiuk, Caio e Gilberto combinaram de indicar o crossfiteiro Arthur.