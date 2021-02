CB Correio Braziliense

A líder do Big Brother Brasil, Sarah Andrade, indicou Karol Conká ao paredão na noite deste domingo (21/2). "Peço desculpas ao Brasil porque hoje não vou cumprir minha promessa", explicou Sarah. "Prometi a mim mesma que ia seguir minha intuição nesse programa. Ainda acho algumas atitudes da Karol muito incoerentes", justificou. Karol, em resposta, disse que a companheira de confinamento não precisava pedir desculpa. Minutos antes, o anjo Caio imunizou o amigo Rodolffo. Gilberto Nogueira e Arthur Picoli completam o paredão desta semana.

O crossfiteiro Arthur foi colocado no paredão pelo trio Caio, Fiuk e Gilberto. Caio justificou o voto coletivo com base nas discussões que ocorreram durante a semana envolvendo todos eles.

Os dois mais votados da casa, Projota (com cinco votos) e Gilberto (com quatro), também foram indicados. Entretanto, a prova do bate-volta salvou Projota.

Na dinâmica do "dedo-duro", Rodolffo foi sorteado e pediu que João Luiz revelasse seu voto. O professor contou ao grupo que votou em Projota.

Durante a semana, a brasiliense Sarah cogitou votar em Karol, Pocah e Projota. Ela ficou até o último minuto (literalmente) decidindo, até ser chamada pelo apresentador Tiago Leifert para revelar o voto, ao vivo. Sarah se tornou líder na noite da última quinta-feira (18/2), após prova que deixou dois brothers (Caio e Arthur) machucados. A dinâmica deu ainda a Caio, Fiuk e Gilberto o poder de indicar uma pessoa ao paredão, em consenso.

Mudança na programação

Ao final da edição deste domingo, o apresentador Tiago Leifert avisou: devido à última rodada do Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (25/2), a prova do líder será realizada excepcionalmente na quarta (24/2), encerrando prematuramente o reinado de Sarah. A festa da brasiliense foi adiantada para segunda (22/2) e terá o tema Los Angeles, cidade onde a sister já morou.

Confira como foi a prova do bate-volta:

Karol Conká não pôde participar, por ser indicação da líder Sarah, e já está garantida no paredão. A prova deste domingo chama "pé na jaca" e é de sorte, assim como nas outras semanas. O brother que escolher a jaca número 16 vence. Arthur é o primeiro a jogar e escolheu a jaca de número cinco. Gil foi o segundo e escolheu 13. Projota, por fim, escolheu a 19. Na segunda rodada, Arthur escolheu a sete, Gil a 21, e Projota a 11. Na terceira: Arthur escolheu a dois, Gil, a 9, e Projota, a 3. Na quarta: Arthur escolhe um; Gil escolhe a dez; Projota escolhe a 17. Na quinta: Arthur escolhe a 20; Gil, a oito; Projota, a 12. Na quinta, Arthur vai na 15, Gil na quatro e Projota na 16, a jaca "vencedora", e se salva do Paredão.

Confira os votos da casa:

Arthur votou no Gilberto, citando o conflito da tarde de sábado (20/2).

Projota votou no Gilberto: "Ele se exalta demais".

Rodolffo votou no João Luiz, alegando que o professor sempre o prejudica quando pode.

Viih Tube votou no Projota por achar que o brother fez escolhas erradas no jogo.

Thaís votou no Projota, porque a primeira opção de voto da sister, Rodolffo, foi imunizado.

Camilla votou no Projota para se proteger.

João Luiz votou no Projota e disse não entender o jogo do rapper.

Gilberto votou no Projota. Ele justificou o voto como autodefesa e também por não entender o jogo de Projota.

Lumena votou na Carla e disse achar a atriz forte e "estratégica".

Fiuk votou na Carla alegando questões de "afinidade" e que Arthur já estava no paredão.

Juliette votou na Lumena e citou conflitos passados com a colega de confinamento: "Ela fez algumas coisas que me magoaram muito", argumentou a advogada e maquiadora.

Karol votou no Gilberto alegando "oscilações de entendimento" por parte do economista.

Carla votou na Lumena e se disse perseguida pela psicóloga.

Caio votou na Camilla. Ele disse que se incomodou com algumas falas da influencer e citou também a briga de sábado como motivo.

Pocah votou no Gilberto para se defender. Os dois entraram em conflito na última semana.