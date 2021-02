Milton Nascimento muda visual e surpreende fãs

CB Correio Braziliense

(crédito: Augusto Nascimento/reprodução/Twitter)

"Depois de quase 25 anos, decidi mudar o visual!"

Foi assim que o cantor e compositor Milton Nascimento, 78 anos, anunciou, no Twitter, ter cortado o cabelo. Ele publicou a foto do novo visual nas redes sociais. E aproveitou para perguntar a opinião dos fãs sobre a mudança: "O que vocês acharam?"

A foto acumulou milhares de curtidas em poucos minutos. As cantoras Iza e Vanessa da Mata comentaram, no Instagram, a aprovação: "Lindo!!!" e "Maravilhosooooo", elogiaram. Fafá de Belém, Drica Moraes, Daniela Mercury, Alexandre Nero, Maria Gadú e o perfil oficial da banda Jota Quest também sinalizaram aprovar a mudança. Já no Twitter, Mumuzinho comentou "Que estilo mestre".