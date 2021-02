Danilo Gentili é processado por piada sobre masturbação

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

O humorista Danilo Gentili está sendo processado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo por ter feito uma piada sobre masturbação com os profissionais da saúde. A informação é do portal Notícias da TV. O apresentador do The Noite, do SBT, virou alvo em uma ação de danos morais no valor de R$ 41 mil. O processo corre na 42ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ano passado.

Em dezembro de 2020, Danilo utilizou o Twitter para fazer uma piada que envolvia os profissionais da saúde. "Vocês sabem se existe um asilo especializado onde as enfermeiras batem uma pros véios? Essa tem sido uma preocupação minha quando penso no futuro. Existe esse tipo de serviço?", escreveu o apresentador na rede social.

Na época, a declaração gerou uma nota de repúdio do Coren - Conselho Regional de Enfermagem, de São Paulo. "A mensagem, além de machista [por desqualificar o trabalho da enfermagem feminina] e misógina [por aferir às mulheres apenas a satisfação do desejo sexual de um homem], é também uma apologia ao assédio sexual e um desrespeito imediato às profissionais que atuam com dedicação, compromisso e conhecimento técnico nas instituições de longa permanência para idosos", dizia a nota de repúdio emitida pelo COREN.



Na ação, o sindicato pede "pagamento de indenização correspondente a 40 salários-mínimos (R$ 41.800) a título de danos morais às enfermeiras".

O apresentador não emitiu nenhuma declaração sobre o ocorrido, mas a assessoria do SBT encaminhou uma nota de Gentili que já havia sido enviada para a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, em 3 de dezembro. Confira abaixo a íntegra.

"Eu fiz esse comentário jocoso enquanto assistia à comédia italiana clássica Feios, Sujos e Malvados de Ettore Scola. A cena em questão era essa. Hoje o Conselho Federal de Enfermagem me indiciou criminalmente por uma piada que fiz enquanto assistia a um filme de comédia. Aos leitores: acham mesmo proporcional isso tudo? Se uma piadinha de Twitter merece ser indiciada criminalmente, o que não fariam com o cineasta Ettore Scola, que filmou e eternizou tal cena cômica? Linchamento? Pena de morte?

Sinceramente eu lamento que, em plena pandemia, enquanto tantos profissionais de enfermagem arriscam suas vidas para salvar outras, um Conselho perca tempo debatendo piadinhas banais ao invés de mirar todos seus esforços em proteger os enfermeiros e enfermeiras que muitas vezes são obrigados a trabalhar sem os devidos equipamentos de proteção em diversas unidades de saúde de São Paulo e do Brasil. Mas cada órgão com as suas prioridades, não é mesmo?

Aliás, piadas à parte, deixo meus aplausos a esses heróis e heroínas que não se escondem atrás de mesinhas de sindicatos e conselhos e por isso não têm tempo de patrulhar piadinha de Twitter. Desejo dias melhores para nossos heróis da enfermagem. E também para nossos anti-heróis da comédia."