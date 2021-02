'Medida provisória': longa de Lázaro Ramos estreia no festival SXSW

CB Correio Braziliense

(crédito: MedidaProvisória/Divulgação )

O longa nacional Medida provisória (Executive order, em inglês), estreia de Lázaro Ramos como cineasta, foi confirmado na edição de 2021 do festival estadunidense South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas. A produção já tinha sido selecionada para a edição de 2020, que precisou ser adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o perfil oficial do filme no Instagram, a exibição ocorrerá no formato on-line, no evento que ocorre de 16 a 20 de março.





Na legenda da publicação, a página escreveu: “Estamos de volta ao @SXSW! O Medida, que estrearia na edição do ano passado no festival que foi adiado por causa da pandemia, voltou a ser selecionado! O festival começa dia 16 de março e terá exibição on-line. Ótima notícia para nosso filme. Se você estiver no Texas já sabe, não é? Assista e mande notícias”.

Medida provisória

Inspirado no espetáculo de teatro Namíbia, não!, do baiano Aldri Anunciação, o filme é ambientado em um futuro distópico próximo no Brasil, quando um governo autoritário ordena que todos os cidadãos de descendência africana sejam expatriados e se mudem para a África, criando caos, protestos e um movimento secreto de resistência que inspira a nação.

O elenco conta com Alfred Enoch (Wes Gibbins de How to get away with murder?), Taís Araújo e Seu Jorge, respectivamente como um advogado, uma médica e um jornalista, que se rebelam contra a ordem do governo e se isolam em um apartamento, onde discutem diversas temáticas sociais. Dentre outros nomes conhecidos do projeto, estão os de Adriana Esteves e Renata Sorrah. Além do próprio Aldri Anunciação, o roteiro do longa é assinado por Lázaro Ramos, Lusa Silvestre e Elisio Lopes Jr. A direção é de Lázaro Ramos, com produção de Daniel Filho e Tania Rocha. Ainda não há data de lançamento do filme no circuito nacional.