Egito Antigo: CCBB libera novo lote de ingressos gratuitos para exposição

CB Correio Braziliense

(crédito: Museo Egizio/Divulgação)

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília vai liberar, nesta terça-feira (23/2), às 9h, novo lote de ingressos para visitação gratuita da exposição Egito Antigo: do cotidiano à eternidade. A mostra, que está em cartaz na unidade, com agendamento prévio obrigatório pelo aplicativo Eventim, fica em cartaz até 25 de abril, seguindo uma série de protocolos sanitários que podem ser conferidos pelo link.



Ao todo, a mostra reúne 140 peças vindas do acervo do Museu Egípcio de Turim, na Itália, um dos mais importantes do mundo. As peças têm em comum a relevância para o entendimento da cultura egípcia, que manteve parcialmente os mesmos modelos religiosos, políticos, artísticos e literários por três milênios. Aspectos da historiografia geral do Egito Antigo serão apresentados de forma didática, por meio de esculturas, pinturas, amuletos, objetos cotidianos, um Livro dos Mortos em papiro, objetos litúrgicos e óstracos (fragmento de cerâmica ou pedra usados para escrever mensagens oficiais), além de sarcófagos, múmias de animais e uma múmia humana da 25ª dinastia.



“O principal objetivo é possibilitar um entendimento qualificado sobre a cultura egípcia”, explica Pieter Tjabbes, curador da mostra ao lado de Paolo Marini. “Organizamos as obras em diversos recortes, diferentes instâncias, ultrapassando limites temporais e regionais”, completou. Uma réplica da tumba de Nefertari e uma pirâmide cenográfica fazem parte da exposição.



A mostra é dividida em três seções: vida cotidiana, religião e eternidade, que, respectivamente, ilustram o cotidiano das pessoas do vale do Nilo, revelam características do politeísmo egípcio e abordam as práticas funerárias. Cada seção apresenta um tipo particular de artefato arqueológico e iluminação característica. As cores escolhidas são: amarelo para a seção da vida cotidiana; verde para a religião; azul para as tradições funerárias.



Programe-se

Exposição Egito Antigo: do cotidiano à eternidade

No CCBB Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 22 - Asa Sul, Brasília). Até 25 de abril. Entrada gratuita mediante agendamento. O novo lote de ingressos será liberado em 23 de fevereiro, às 9h, pelo site Eventim. Classificação indicativa livre.