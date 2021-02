Nick Jonas anuncia lançamento de single solo com temática espacial

CB Correio Braziliense

O cantor estadunidense Nick Jonas usou as redes sociais neste fim de semana para anunciar aos fãs a data de lançamento de um trabalho com temática espacial. O novo single solo do artista se chama Spaceman (em tradução livre, Homem do espaço) e chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (25/2). Adiantando o que está por vir, o cantor publicou uma prévia do clipe e a capa da produção, em que aparece caminhando em solo rochoso de um planeta desconhecido. Confira as publicações no Instagram:

Spaceman chega como o primeiro single de Nick em 2021 e o primeiro trabalho solo depois de meses. Isso porque o artista tinha voltado a trabalhar ao lado dos irmãos com a banda Jonas Brothers. Junto, em 2019, o trio retornou ao cenário da música e lançou o álbum Happiness begins. O cantor também disponibilizou uma playlist homônima ao lançamento, com canções clássicas para o que o público entre no clima do novo projeto com temática espacial.